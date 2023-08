Calciomercato, colpo Berardi: arriva dopo la cessione importante in Serie A

Arriverebbe dopo la cessione importante in Serie A, il futuro di Domenico Berardi può essere deciso nell’immediato.

Perché, secondo quella che è la notizia, tutto potrebbe accadere in poco tempo con l’accelerata che riguarda il Sassuolo e una big di Serie A che, a sorpresa, sono tornate a trattare per il futuro dell’esterno della Nazionale.

Il capitano del Sassuolo e tra i principali giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, può salutare subito Reggio Emilia e non attendere altro tempo. Non come accadde con Jack Raspadori nella scorsa estate, che arrivò al Napoli a cavallo della seconda giornata di campionato. Le cose potrebbero concludersi subito, giocando già per il nuovo club di Serie A nella prima giornata del campionato.

Serie A, colpo Berardi: può arrivare subito, la notizia

Può arrivare subito al suo nuovo club, ci sarebbe stata una nuova proposta molto interessante e che apre le possibilità di vedere Berardi in un nuovo club, in Serie A.

Secondo quelli che sono i rumors e che hanno visto protagonista degli stessi l’esterno italiano che ha passato un’intera vita – calcistica s’intende – proprio a Reggio Emilia, con la maglia del Sassuolo cucita addosso.

Pare arrivare adesso, quello che è l’ultimo treno per competere ai vertici della Serie A, per Mimmo Berardi: la Juventus ora fa sul serio, è lui il colpo di mercato per la corsia di destra di Max Allegri, che passerebbe così al 4-3-3, oppure lo impiegherebbe in più ruoli, tra la possibilità di vederlo alle spalle di Vlahovic o a tutta fascia nel 3-5-2.

Calciomercato Juventus, Berardi subito: può arrivare prima dell’inizio del campionato

Potrebbe essere decisiva questa, la settimana che riguarda Mimmo Berardi e il suo trasferimento alla Juventus.

Il calciatore italiano potrebbe definitivamente salutare i neroverdi, dicendo addio questa volta prima di lasciarsi convincere sulla permanenza. Rischia, questa che arriva adesso, di essere la sua ultima possibilità di giocare ai vertici della Serie A, competendo per la lotta al titolo o comunque per i primi quattro posti. La proposta economica è allettante perché, sul tavolo, la Juventus ha messo 20 milioni più il cartellino di Soulé, in cambio appunto di Berardi. A rivelare la notizia sono i colleghi di SportItalia.

Mercato Juventus, arriva Berardi: ma c’è una cessione al suo posto

C’è una cessione in vista, al posto di Mimmo Berardi potrebbe esserci la separazione di Filip Kostic che, dopo un solo anno dal suo arrivo dall’Eintracht di Francoforte, potrebbe così salutare la Juventus.