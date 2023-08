Bayern Monaco, rebus in porta in attesa di Neuer: un nome su tutti

Il club tedesco fa i conti con il lento recupero del suo gigante, che non rientrerà prima di qualche mese: spunta un nome a sorpresa

Maledetta fu quella vacanza. Maledetta fu quella sciata. Chissà quante volte Manuel Neuer, e i tifosi del Bayern con lui, avrà ripetuto queste frasi. Il portierone tedesco, subito dopo l’eliminazione della Nazionale ai Mondiali di Qatar 2022, si concesse qualche giorno di relax sulla neve.

Appassionato di sci, si produsse nelle solite discese, senza esagerare. Una caduta imprevista gli fu però fatale: frattura della parte inferiore della gamba destra e addio al resto della stagione con la maglia dei bavaresi. L’impietosa diagnosi prevedeva dei tempi di recupero che in teoria sarebbero già stati raggiunti. Tradotto: Neuer dovrebbe già essere pronto. Peccato invece che il portierone lamenti ancora tanto dolore, col rientro in campo che si fa dunque inevitabilmente più lungo.

Gli ultimi allenamenti della squadra teutonica hanno visto il tedesco lavorare ancora a parte. Del resto le due operazioni alle quali si è sottoposto l’estremo difensore non possono avere un decorso affrettato: si rischiano delle ricadute che sarebbero veramente deleterie per la carriera del calciatore. Ecco che allora il club bavarese, che già aveva fatto resistenza con l’Inter per la cessione di Sommer, deve necessariamente tornare sul mercato.

Il Bayern si guarda intorno: spunta il profilo ‘low cost’

Dopo aver fatto tremare i tifosi di Milan e Juve con dei sondaggi esplorativi per Maignan e Szczesny che però non hanno prodotto alcuna offerta ufficiale, il club bavarese sembra orientato ad una soluzione low cost. Questo anche per evitare spiacevoli dualismi tra due big una volta che Neuer tornasse a disposizione a pieno regime.

Sarebbero giò in atto dei colloqui col Manchester City per Stefan Ortega, ottimo secondo di Ederson nel club fresco vincitore della Supercoppa europea. C’è un altro nome però, uno di quelli più richesti fino a due-tre anni fa, che ora potrebbe fare al caso del Bayern.

Stiamo parlando di David De Gea, l’ex portiere del Manchester United svincolatosi il 30 giugno alla scadenza del contratto. Rimasto clamorosamente senza squadra, l’ex Atletico Madrid era stato già accreditato di prendere il posto di Thibaut Courtois, per il quale la stagione può dirsi conclusa dopo la rottura del crociato, al Real Madrid.

Le Merengues hanno invece tesserato Kepa Arrizabalaga, lasciando di fatto il portiere iberico libero di accasarsi altrove. Per esperienza internazionale, peso e carisma, lo spagnolo potrebbe essere perfetto per sostituire Neuer in attesa di un recupero che, prima o poi, speriamo venga effettivamente completato. Tuchel per il momento non sembra convintissimo dell’affare, ma se i problemi di Neuer perdurassero si paleserebbe la necessità di trovare un numero 1 affidabile, e lì De Gea potrebbe tornare parecchio d’attualità.