Atalanta: infortunio El Bilal Toure, scelto il sostituto

Arrivano importanti notizie su quella che sarà la scelta dell’Atalanta dopo il brutto infortunio di El Bilal Toure, il nuovo acquisto in attacco che è andato ko e dovrà stare fuori a lungo.

Il giocatore arrivato nelle scorse settimane inizia la sua nuova avventura in Italia e con il club bergamasco nel peggiore dei modi, perché c’è una notizia brutta che arriva per il club e il giocatore.

Situazione particolare questa da gestire ora per il club che dovrà capire come arrivare a svoltare la stagione in vista di questa che sta per iniziare. Ci sono aggiornamenti che riguardano i movimenti che farà la società.

Atalanta: infortunio El Bilal Toure, condizioni e tempi di recupero

Pessime notizie per l’Atalanta in vista del prossimo anno che sta ormai per iniziare. Perché ad un giorno dall’inizio del nuovo campionato, dove la squadra di Gasperini scenderà in campo contro il Sassuolo e dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti che non ci saranno. Uno su tutto è il nuovo acquisto El Bilal Toure che si è infortunato in queste ultime ore e la diagnosi è arrivata più grave del previsto. Ci sono delle novità importanti che riguardano il giocatore ora.

Pessime notizie per le condizioni di El Bilal Toure che si è fatto male in maniera seria e dovrà stare fuori a lungo. Infatti, ora bisognerà capire come andrà questa vicenda perché i tempi di recupero sembrano davvero lunghi fino anche al 2024. Cambia tutto quindi ora in casa Atalanta che dovrà provare a capire come risolvere questa situazione con il mercato e le prossime scelte.

Al momento la società si è presa un attimo per riflettere e provare a capire se sarà necessario intervenire con un nuovo acquisto per andare a sostituire El Bilal Toure che si è infortunato e tornerà a disposizione di Gasperini nel 2024. Il giocatore al momento non ha possibilità di tornare in questo inizio di stagione in Serie A.

Atalanta: El Bilal Toure infortunato, scelto il sostituto

Pare che al momento non ci sarà nessun giocatore che prenderà il posto del nuovo attaccante dell’Atalanta El Bilal Toure. Dopo le brutte notizie sul nuovo bomber che si è infortunato in maniera grave con la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro.

Servirà un intervento chirurgico per El Bilal Toure e quindi l’Atalanta dovrà scegliere il sostituto. Al momento ci sono notizie che riguardano la scelta del giocatore, perché l’Atlanta ora blocca il mercato in entrata e uscita.

Calciomercato Atalanta: Zapata o Muriel restano

Stop lunghissimo per El Bilal Toure e ora uno tra Zapata e Muriel resterà all’Atalanta che non acquisterà un nuovo giocatore. Per questo ora uno dei due colombiani è pronto a restare ancora in nerazzurro, almeno fino a gennaio.