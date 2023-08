Genoa scatenato: altro colpo in attacco

Il calciomercato è sempre più vicino alla fine della sessione estiva e arrivano aggiornamenti su una squadra che è tornata in Serie A e ha intenzione di restarci, il Genoa.

Una campagna acquisti che ha fatto impazzire i tifosi e non è finita qui. Continuano ad arrivare aggiornamenti su trattative e colpi che sta per piazzare il club ligure per questo inizio di nuova stagione ormai imminente.

Il Grifone è pronto ad affondare il colpo per un nuovo giocatore in vista di questi prossimi giorni. Ci sono novità di mercato molto importanti che riguardano il nuovo acquisto che arriverà in attacco.

Calciomercato Genoa: pronto il nuovo acquisto in attacco

Sono stati già diversi i colpi di livello che è andato a piazzare il Genoa in vista di questa nuova stagione che sta per iniziare. Perché il club ligure scenderà in campo per la prima giornata di Serie A oggi 19 agosto e lo farà contro la Fiorentina in una partita che si preannuncia di grande spettacolo allo stadio Luigi Ferraris. Ci sono delle nuove notizie che arrivano ora in vista delle prossime settimane che riguardano le ultime della sessione estiva di mercato.

Il Genoa si presenterà con dei nuovi acquisti importanti come Retegui, Dragusin, Martinez, Puscas, Aramu e Messias. Ma non è finita qui, perché nuovi colpi possono arrivare da un momento all’altro in casa Grifone con alcuni obiettivi fissati e con delle trattative che sarebbero anche già iniziate tra le parti. Svolta importante in arrivo in vista delle prossime ore.

Ci sarebbero stati dei contatti proprio in queste ore e la prossima partita può essere l’occasione giusta per provare a chiudere l’accordo definitivo che garantirebbe al Genoa un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Decisiva anche la volontà del giocatore che potrebbe spingere in prima persona per andare a giocare nuovamente con i colori rossoblu.

Calciomercato: Kouame Genoa, primi contatti

Nelle ultime ore, nella sede del Genoa a Villa Rostan è arrivato Michelangelo Minieri, agente tra gli altri anche di Christian Kouame, ex attaccante del club ligure che oggi gioca nella Fiorentina.

Possibile ritorno in casa Genoa per Kouame che è ancora giovane e considerato un vero talento. Purtroppo i suoi infortuni l’hanno frenato più volte ma ora è pronto a rilanciare la sua carriera e farlo proprio con il Grifone che anni fa decise di puntare su di lui.

Genoa Fiorentina: incontro per Kouame

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Vincenzo Italiano ha comunque una buona considerazione di Kouame che però può tornare in Liguria. La partita Genoa Fiorentina sarà l’occasione giusta anche per i club per parlare tra loro su formula e cifre dell’accordo.