Belen, il vestito della discordia: altra stoccata a De Martino

Ancora terra bruciata, anzi rovente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl e l’ex marito sono ormai ai ferri corti.

La vita privata e sentimentale di Belen Rodriguez resta uno degli argomenti più chiacchierati in ambito gossip. La showgirl argentina ha sempre avuto esperienze burrascose in tal senso, come dimostrano le tante storie iniziate e naufragate in passato.

Belen vanta nomi di spicco tra i suoi ex compagni ed amanti. Da Fabrizio Corona al calciatore Marco Borriello, passando per Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì. Ma il rapporto più intenso ed altalenante è stato con un altro partner.

Ovvero Stefano De Martino, ex marito di Belen con cui l’argentina ha avuto il suo primogenito Santiago. Un matrimonio prima felice, poi in crisi, rimesso in sesto in un paio di occasioni ed ora nuovamente naufragato. Se sarà per l’ultima volta non è dato saperlo, ma intanto tra Belen e Stefano c’è aria di burrasca vera e propria.

De Martino fa i complimenti all’ex Emma Marrone. E Belen risponde così

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ad oggi sembrano essersi lasciati definitivamente. Una crisi profonda che ha portato all’ennesima rottura tra i due ex amanti. Il problema è che stavolta non mancano le frecciate tra le parti.

In particolare Belen ha ufficializzato da qualche settimana la sua nuova liaison, mettendosi in mostra in uscite pubbliche con Elio Lorenzoni. Ovvero il giovane imprenditore di Bergamo che accompagna la conduttrice argentina: i due sono stati visti assieme alla festa del cognato Ignazio Moser.

A tali esposizioni, Stefano De Martino ha voluto rispondere con un messaggio che non farà piacere a Belen. Il conduttore ed ex ballerino di Amici ha pubblicamente fatto i complimenti alla sua ex compagna Emma Marrone, vera e propria rivale dell’argentina, per il nuovo album musicale. Una manifestazione di affetto e stima che sa di ripicca nei confronti dell’ex moglie.

Lo scontro social non finisce qui. Per far ingelosire De Martino, Belen ha mostrato su Instagram gli scatti di un elegante e sbarazzino outfit a quadri. Niente di strano, se non fosse per la didascalia “El primer vestido para ti“, ovvero il primo vestito indossato per Elio Lorenzoni, suo nuovo partner a tutti gli effetti. Non a caso nelle varie foto pubblicate dalla showgirl c’è anche un’immagine nitida dell’imprenditore, sorridente, che conferma le varie news di gossip.

Una guerra a distanza quella tra Belen e Stefano, che fa impazzire il gossip nostrano ma che allo stesso tempo non farà piacere alla famiglia dei due, soprattutto al piccolo Santiago che non avrà preso benissimo i tanti tira e molla tra i suoi genitori.