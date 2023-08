Bellezza statuaria, Chiara Giuffrida da urlo

L’erede di Diletta Leotta stupisce tutti: la bellissima Chiara Giuffrida va alla conquista dei tifosi calcistici italiani in questo modo.

Per diversi anni i tifosi di calcio italiani sono stati allietati, nei vari programmi sportivi del weekend, dalla presenza della “più amata” di tutti. Ovvero la splendida Diletta Leotta, regina indiscussa delle telegiornaliste in ambito calcistico.

L’ex volto di Sky, oggi punta di diamante di DAZN, ha fatto impazzire tutta Italia per la sua bellezza cristallina, le sue curve mozzafiato ed una professionalità giornalistica unita alla sensualità naturale della bella siciliana.

Molte giovani colleghe, in rampa di lancio, hanno l’obiettivo di ottenere lo stesso successo televisivo e mediatico della Leotta. Negli ultimi mesi sta diventando celebre in particolare una cronista che sembra avere tutte le carte in regola per diventare la “nuova Diletta“, soprattutto per le origini catanesi in comune.

Stiamo parlando di Chiara Giuffrida, giovane giornalista che è diventata di fatto il nuovo volto della Serie B italiana. Proprio l’ambito in cui si fece conoscere diversi anni fa Diletta Leotta, cominciando con il condurre su Sky i programmi relativi alla cadetteria.

Chiara Giuffrida fa impazzire i tifosi: foto in bikini per il nuovo volto della Serie B

24 anni, origini catanesi, Chiara Giuffrida è divenuta la donna di punta di Helbiz LIVE. Ovvero la piattaforma streaming che si è assicurata la diretta esclusiva del campionato di Serie B stagione 2023-2024.

Il grande pubblico l’ha scoperta alla presentazione dei calendari del campionato cadetto, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Bionda, statuaria, sorriso naturale e espressione sempre solare, senza dimenticare un fisico da urlo. Più che a Diletta Leotta nei tratti sembra somigliare più alla collega Giorgia Rossi, altra splendida giornalista di DAZN.

La bella Chiara si sta facendo conoscere anche su Instagram, dove è arrivata a 172 mila follower ma siamo sicuri che vedrà presto i suoi numeri crescere esponenzialmente. Negli scorsi giorni ha pubblicato le ultime foto delle sue vacanze, precisamente dalla bellissima cornice di Corfù in Grecia. Bikini da urlo, fisico mozzafiato e solito sorriso a 32 denti che la rendono una ragazza assolutamente desiderabile.

Prima di essere scelta come volto principale della Serie B italiana, Chiara Giuffrida si è imposta nel mondo della moda, sfilando per diversi brand d’abbigliamento. In televisione si è anche già messa in mostra su Class TV, nel concorso di Miss Italia e come valletta a Colorado Café su Italia Uno. I primi passi da giornalista invece derivano dall’esperienza nell’emittente Sportitalia.