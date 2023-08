Calciomercato, Taremi Milan: annuncio ufficiale del Porto

Adesso è ufficiale: Taremi andrà al Milan? Svelato il futuro dell’attaccante iraniano, c’è il comunicato del Porto.

Fulmine a ciel sereno in casa Milan. I dirigenti sono rimasti spiazzati dalla comunicazione del Porto che, poco fa, attraverso una nota stampa, hanno svelato il destino del loro attaccante Taremi che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al club rossonero che in queste ultime ore s’è messo alla ricerca di un vice Giroud. Ecco l’annuncio del Porto che ha chiarito tutto in merito a questa trattativa di calciomercato per il trasferimento al Milan di Taremi.

Passi in avanti in casa Milan per quanto riguarda l’arrivo dell’attaccante. In giornata c’è stato il via libera per la cessione al Monza di Lorenzo Colombo. Il giovane bomber andrà via in prestito, ecco chi arriverà in rossonero per ricoprire il ruolo di vice Giroud. Si sono intensificati i contatti per portare al Milan Taremi del Porto: poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale del porto con il presidente Nuno Pinto da Costa che ha fatto il punto della situazione su questa trattativa di calciomercato.

Comunicato ufficiale Porto: annuncio su Taremi

Ore frenetiche in casa Milan. Il club da giorni è alla ricerca di un nuovo attaccante. Le attenzioni del club si sono spostate su Mehdi Taremi del Porto. In giornata ci sono stati nuovi contatti tra le parti, dopo che il giocatore aveva aperto all’ipotesi di trasferirsi in rossonero. Una vicenda assurda che s’è conclusa con un epilogo inaspettato.

Se fino a ieri sembrava tutto fatto per il trasferimento al Milan di Taremi, oggi le cose sono cambiate. Gli accordi economici e l’inserimento di altri intermediari hanno fatto saltare l’affare di calciomercato. Ecco l’annuncio ufficiale del Porto che ha annunciato la permanenza di Taremi che non andrà al Milan.

“Il presidente da Costa e Taremi si sono incontrati questo pomeriggio ed insieme hanno concordato i termini della permanenza dell’attaccante iraniano che proseguirà anche per la stagione 2023-2024 la sua esperienza al Porto. Si chiudono, dunque, le trattative con il Milan”.

Calciomercato Milan: chi è il vice Giroud? La mossa del club

Adesso si apre il dibattito attorno al ruolo di vice Giroud con il Milan che potrebbe bloccare in extremis la cessione di Colombo al Monza. Sullo sfondo resta sempre viva l’ipotesi di Luka Jovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina per andare in rossonero anche in prestito. Le ultime ore saranno decisive con il club a lavoro per trovare una soluzione.