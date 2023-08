Calciomercato, addio sul gong: incassano 30mln, l’annuncio

I diretti interessati hanno svelato tutto. C’è l’offerta monstre per prendere subito il calciatore, l’affare può chiudersi in queste ultime ore di calciomercato.

Le sorprese non finiscono mai, con il calciomercato aperto è sempre così. C’è l’offerta da 30 milioni di euro che spiazza la società che adesso ha poco tempo per sostituire al meglio il calciatore. Ecco le ultimissime notizie in merito a questa proposta che ha fatto cambiare i piani della società.

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative alla partenza del giocatore che ha ricevuto una ricca offerta da parte di un club di Premier League. Al club italiano, proprietario del cartellino, una proposta da 30 milioni di euro che può aggiustare il bilancio 2023-2024. Sono ore calde per la chiusura di quest’affare.

Calciomercato: lascia la Serie A, lo stanno portando in Inghilterra

Il giocatore sta per lasciare il proprio club nell’ultimo giorno di calciomercato. Ecco le ultimissime notizie riportate dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha fatto il punto della situazione in merito a questo affare.

Sono ore calde per quanto riguarda il destino del centrocampista che ha ricevuto in queste ore una proposta importante da parte della società inglese. Una trattativa nata a sorpresa che potrebbe avere dei risolvi positivi anche se le aspettative del ragazzo erano ben altre. L’ambizione era quella di giocare la Champions League ma fino a questo momento non è arrivata l’offerta giusta da parte di club come Manchester United o Barcellona.

Sofyan Amrabat vuole lasciare la Fiorentina, il marocchino dopo essere stato accostato a tantissimi club potrebbe finire in un club inglese che lotta per la salvezza. A sorpresa, sulle tracce del giocatore c’è il Marco Silva che è pronto a portare al Fulham Amrabat nell’ultimo giorno di calciomercato.

Fiorentina, cessione Amrabat: le parole del presidente Commisso

Obiettivo del Manchester United, adesso Amrabat può andare al Fulham: la Fiorentina ha ricevuto in queste ore una proposta da quasi 30 milioni di euro. Adesso si attende una risposta da parte del calciatore, intanto il presidente Rocco Commisso ha detto la sua sul destino del marocchino. Nel corso di un’intervista a Sky Sport, dopo il passaggio del turno della Fiorentina che s’è qualificata alla fase a gironi della Conference League.

Amrabat? “Ci sono altre offerte per lui ma neanche io so cosa succederà domani. Ci sono molte trattative in corso ma se non riusciremo a trovare un accordo rimarrà a giocare con noi”.