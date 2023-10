Berardi alla Juventus, Carnevali svela tutto: “Colpo importante”

Domenico Berardi è uno dei sogni di calciomercato della Juventus: l’annuncio è arrivato direttamente da Giovanni Carnevali.

L’attaccante italiano si sta dimostrando anche in questa stagione uno dei più forti e decisivi dell’intera Serie A. I suoi numeri sono di grandissimo livello e le sue qualità stanno aiutando il Sassuolo a salire sempre più in alto in classifica per poter raggiungere i grandi obiettivi già prefissati. In estate sembrava al passo d’addio ma poi è rimasto e si è di nuovo inserito alla grande nello scacchire di Alessio Dionisi.

Il futuro di Domenico Berardi, ad oggi, si chiama Italia. Spalletti lo ha convocato e vuole una prova concreta delle sue qualità nelle due partite contro Malta e Inghilterra.

Berardi ancora decisivo: inizio di stagione spettacolare

L’inizio di stagione di Domenico Berardi è stato abbastanza complesso ma poi anche meraviglioso. Nelle prime due partite non ha giocato perché aveva deciso di andare via dal Sassuolo per provare un’altra esperienza di grande livello. Poi però non si sono trovati gli accordi e – anche un po’ a malincuore – Berardi è dovuto rimanere in neroverde.

Dopodiché si è calato di nuovo nella parte del numero 10 del Sassuolo, si è caricato tutta la squadra sulle spalle e la sta portando a grandi risultati, insperati fino a qualche settimana.

La stagione di Berardi fino a questo momento conferma le sue enormi doti e le sue grandi qualità.

Futuro Berardi alla Juventus? A gennaio un nuovo assalto

La Juventus ha provato a prendere Berardi in estate. I bianconeri erano alla ricerca di un nuovo attaccante dalla grande fantasia e di grande qualità e hanno approcciato con il suo entourage per capire la sostenibilità e la fattibilità della trattativa.

Il Sassuolo, però, aveva dato una scadenza all’affare e non si è trovato nessun accordo tra le parti per la cessione di Berardi. A gennaio, però, la Juventus potrebbe tornare all’assalto dell’attaccante italiano per strapparlo al Sassuolo e regalare un altro jolly ad Allegri.

Berardi ha il sogno di vestire la maglia della Juventus. In estate lo ha già fatto capire al Sassuolo che, però, non poteva accontentarlo a causa dell’assenza di una vera e propria offerta per il proprio leader tecnico.

Berardi – Juventus, Carnevali: “Gran colpo trattenerlo”

Anche contro il Lecce Domenico Berardi è andato a segno, questa volta dal dischetto e ha regalato un’altra partita importante al suo Sassuolo.

Intervistato a Sky Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Berardi.

“Essere riusciti a trattenere Berardi è una colpo importante. Quello che mi meraviglia è che in questi anni non ci sono stati grandi club ad essersi avvicinati a lui. La Juventus ci è andata vicino, non siamo riusciti a concretizzare perché per noi Berardi ha un valore”.