Il Bayern Monaco rifiuta Boateng: ora è un’occasione per la Serie A

Jerome Boateng era ad un passo dal diventare nuovamente un difensore del Bayern Monaco ma il club bavarese ha detto no: occasione in Serie A.

Il difensore tedesco aveva detto addio ai bavaresi nel 2021 per accasarsi al Lione, in Francia. L’esperienza francese, però, non è andata come sperava e dopo solo due stagioni ha lasciato il club alla scadenza del contratto. Ora è alla ricerca di un nuovo accordo che possa garantirgli ancora tanto minutaggio e alcune competizioni di qualità.

Nei giorni scorsi è stato ad un passo dal ritorno al Bayern Monaco ma poi non si è trovato l’accordo e si è deciso di cambiare strada.

Niente Bayern Monaco per Boateng

Jerome Boateng non giocherà al Bayern Monaco la parte finale della sua carriera. Il difensore tedesco classe 1988 ha intenzione di fare ancora bene e di mettersi di nuovo in gioco dopo l’addio al Lione. Cerca un’esperienza di alto livello e potrebbe trovare una soluzione in poche ore.

Nei giorni scorsi si è allenato con il Bayern Monaco e avrebbe potuto firmare un contratto a parametro zero fino a giugno.

Dopo giorni di allenamento al servizio di Tuchel e della squadra tedesca, il Bayern Monaco ha deciso di non tesserare Boateng. L’allenatore non lo ha visto come una risorsa fino alla fine della stagione e ha deciso di non tesserarlo.

Boateng è ancora un’occasione a parametro zero

Il calciomercato degli svincolati è ancora aperto. In Serie A potrebbero esserci ulteriori movimenti per tutti i club che cercano ancora rinforzi e la soluzione che porta a Boateng non è ancora da scartare. Tutte le dirigenze ci hanno provato in estate ma nessuna aveva realmente affondato il colpo.

Ora che Boateng è stato rifiutato dal Bayern Monaco è ancora libero sul mercato. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano il difensore tedesco è estremamente deluso dalla decisione del club e non ha intenzione di mollare a 35 anni. Non intende neppure andare a giocare in Arabia Saudita e vuole continuare in Europa.

La Serie A può pensare ancora a Boateng. Il difensore tedesco è ancora una soluzione e una vera e propria occasione per le big del nostro campionato.

Roma in affanno: se la soluzione fosse Boateng?

La Roma di José Mourinho può essere la soluzione giusta per Boateng. Il difensore tedesco è ancora nel pieno della sua forma e potrebbe essere un’arma importante per risolvere i problemi difensivi del club giallorosso.

Mourinho si è già lamentato più volte dell’assenza di difensori di livello e di leadership. Inoltre ci sono degli infortuni che faticano ad essere superati e portare un altro difensore di esperienza decennale potrebbe essere un’ottima idea.