Inter, ritorno di fiamma: Marotta lo compra a gennaio

Se l’Inter è in ottima forma dal punto di vista psicofisico, diventa praticamente inarrestabile. Ora ne sa qualcosa pure il Benfica, uscito sconfitto di misura da San Siro. In realtà il risultato è particolarmente bugiardo: a decidere la contesa è stato il solo gol siglato da Marcus Thuram, ma la ‘Beneamata’ avrebbe potuto vincere 5 a 0.

Prestazione sontuosa da parte della truppa nerazzurra guidata da mister Simone Inzaghi, che non intende porsi limiti anche in Champions League. La compagine lombarda ha le potenzialità per raggiungere nuovamente la finalissima della massima competizione europea, sperando magari in un sorteggio benevolo dagli ottavi in poi.

La proprietà cinese ci tiene molto, non a caso pure per questa stagione sono previsti dei corposi riconoscimenti economici in caso di avanzamento in Champions. L’obiettivo principale, però, è la conquista del ventesimo Scudetto, che contemporaneamente consentirebbe di aggiungere la seconda stella sopra allo stemma.

Una motivazione in più per dare il massimo e sbaragliare la concorrenza, Milan su tutti. Ma di certo un rinforzo di spessore a gennaio farebbe comodo. In tal senso, è evidente come la situazione nel reparto offensivo non sia delle migliori per quanto concerne il pacchetto riserve.

Calciomercato Inter, Marotta non molla il bomber: nuovo tentativo a gennaio

Al momento, infatti, Inzaghi ha a disposizione soltanto Alexis Sanchez per far rifiatare uno tra Thuram e capitan Lautaro Martinez. Marko Arnautovic, invece, è alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco almeno fino alla sosta di novembre.

Una tegola non da poco per mister Inzaghi, considerando la quantità di impegni che la ‘Beneamata’ sarà chiamata ad affrontare nelle settimane a venire. Insomma, sia Arnautovic che Sanchez non danno molte garanzie sul piano fisico e mentale. Attenzione, perciò, al possibile ritorno di fiamma durante la finestra invernale dei trasferimenti.

Entrando più nello specifico, l’Inter potrebbe rifarsi avanti per appropriarsi del cartellino di Mehdi Taremi. In estate, a fine calciomercato, sembrava che il bomber iraniano fosse destinato a vestire la maglia del Milan, ma poi l’affare è saltato per una questione di costi e i rossoneri hanno virato con decisione su Luka Jovic.

Essendo un po’ corta la coperta in attacco, l’Inter starebbe valutando seriamente un nuovo tentativo a gennaio, anche perché l’attaccante classe ’92 (31 anni) presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Ragion per cui il prezzo del cartellino di Taremi calerà ulteriormente e i nerazzurri in inverno potrebbero strapparlo al Porto per una cifra davvero irrisoria. Marotta ci pensa, l’affare Taremi-Inter è ancora possibile.

