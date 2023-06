Calciomercato, è fatta: Fabio Cannavaro torna ad allenare

Svolta in panchina: la società ha deciso di ingaggiare Fabio Cannavaro. Ecco le ultimissime riguardo il ritorno in panchina dell’ex campione del Mondo.

Nuova avventura in panchina per Fabio Cannavaro. L’ex difensore ha ricevuto una proposta importante per allenare un club della prima divisione. Sostituirà un suo ex compagno di squadra, ecco tutti i dettagli in merito alla proposta accettata dall’allenatore che dopo Benevento ha deciso di mettersi nuovamente in gioco.

Calciomercato in fermento anche per quanto riguarda gli allenatori. C’è l’annuncio sul futuro di Fabio Cannavaro che ha trovato una nuova squadra. Dopo l’esperienza negativa di Benevento, il tecnico avrà una nuova possibilità in un club di prima divisione. La squadra ha deciso di puntare di nuovo su un tecnico italiano.

Calciomercato: accordo con Fabio Cannavaro, sarà il nuovo allenatore

C’è la fumata bianca per il trasferimento di Fabio Cannavaro che ha deciso di intraprendere una nuova avventura in panchina. Reduce da una lunga esperienza in Cina, nella scorsa stagione è stato allenatore del Benevento dove non è riuscito ad esprimere il meglio di sé. L’avventura con le streghe s’è conclusa con le dimissioni del tecnico. Il suo nome è tornato di moda in questa sessione estiva di calciomercato 2023, ecco quale club ha deciso di puntare su di lui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore è stato raggiunto l’accordo con la dirigenza che è pronta a nominare come nuovo allenatore del Karagümrük Cannavaro: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la firma.

Grande gioia per Fabio Cannavaro che potrà intraprendere una nuova avventura come allenatore in Turchia, nella massima serie. Dopo Pirlo, la dirigenza ha deciso di affidarsi ad un nuovo italiano che avrà il compito di portare in alto il nome del club. In giornata è stato raggiunto l’accordo tra il Karagümrük e Fabio Cannavaro che ha deciso di accettare la proposta del club turco per allenare la squadra che milita nella massima serie.

Fabio Cannavaro nuovo allenatore del Karagümrük

Adesso si attende solo l’annuncio ufficiale dell’arrivo sulla panchina del Karagümrük di Fabio Cannavaro che sarà il nuovo allenatore del club turco. All’interno della rosa ci sono vecchie conoscenze del calcio italiano come Adem Ljajić ed Andrea Bertolacci. Fino alla scorsa stagione c’erano anche Emiliano Viviano e Fabio Borini. Nello scorso campionato la squadra ha raggiunto il settimo posto, totalizzando 51 punti frutto di 13 vittorie ed 11 pareggi. A Cannavaro il compito di fare meglio del suo predecessore Andrea Pirlo che guiderà la Sampdoria in Serie B.