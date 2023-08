Bianca Atzei è irresistibile: primo piano pazzesco

Bellissima e sensualissima la cantante Bianca Atzei. Una delle voci più particolari della musica italiana vanta anche un fisico al top.

Sono numerose le cantanti italiane sulla cresta dell’onda in questo momento. Popstar che sfornano in continuità hit e collaborazioni musicali pronte ad invadere le radio gli streaming di tutti gli ascoltatori.

Forse le più gettonate al momento sono Elodie ed Annalisa, due prodotti della scuola di Amici di Maria De Filippi che tra voci da usignolo, hit estive e fisicità prorompenti possono definirsi le più richieste ed amate dal pubblico italiano. Ma ci sono anche altre cantanti di spessore che non sono da meno.

Una di queste è certamente Bianca Atzei, voce del pop e del soul italiano che si è fatta conoscere fin da giovanissima con le partecipazioni a Sanremo, prima nella categoria nuove promesse poi nella gara dei ‘big’. Una voce particolare e polivalente che non avrà il successo attuale delle suddette popstar, ma è comunque molto intrigante.

Relax bollente per Bianca Atzei: il lato A della cantante fa impazzire i fan

Come detto Bianca Atzei è una delle cantautrici più interessanti della scena musicale italiana. Oltre che sui palchi di kermesse e concerti, la artista milanese classe ’87 si è anche spesso messa in mostra in ambiti televisivi.

Infatti ha partecipato al programma Rai Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, in cui si è messa alla prova imitando altri cantanti del passato e del presente. Ma anche alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel 2018, poco dopo la rottura con lo storico compagno, il centauro Max Biaggi.

Dolce, sensibile, bravissima ma anche molto intrigante e sensuale. Bianca Atzei è una donna bellissima che spesso su Instagram non disdegna di pubblicare immagini di sé in pose provocanti, svelando la sua fisicità praticamente perfetta. Le origini sarde sono ben visibili: pelle ambrata, capelli lunghi e scuri, occhi profondi e fisico da modella. Come mostrato nell’ultimo post su IG: un primissimo piano in cui si nota anche un decolté da paura.

Tante anche le immagini della vita familiare della Atzei. La cantante infatti è ormai legatissima al suo compagno Stefano Corti, conduttore televisivo e protagonista de Le Iene su Italia Uno. La coppia ha avuto anche un bambino, Noa, nato a gennaio di quest’anno. Una bellissima notizia per Bianca, dopo un aborto spontaneo subito qualche mese prima.