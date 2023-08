Calciomercato: ecco dove giocherà Neymar, arriva in prestito

Al PSG, dopo quello di Mbappè, è scoppiato anche il caso Neymar. L’attaccante brasiliano chiede la cessione al club parigino e sono diversi i club accostato all’ex Santos. Tuttavia, tra questi, c’è solo uno che stuzzica la fantasia del calciatore.

Mercato: svelato il futuro di Neymar

Nella frenetica estate di mercato, il futuro di Neymar continua a tenere banco. Nelle ultime settimane le voci di un suo possibile addio al PSG si sono intensificando, aprendo scenari impensabili fino a poco tempo fa.

Neymar, arrivato al PSG per oltre 200 milioni di euro, ha uno stipendio faraonico ed un costo dello stipendio non alla portata di tutti. A differenza del compagno di squadra al Paris Saint-Germain Mbappè, non ha il contratto in scadenza tra un anno e non può far leva su questo per chiedere la cessione al club, tuttavia i “mal di pancia” del calciatore non resteranno inascoltati a Parigi.

Ma dove giocherà Neymar nella prossima stagione? Secondo le ultime notizie di mercato, la volontà dell’attaccante brasiliano sarebbe una e una sola: Neymar vuole tornare al Barcellona.

Sebbene nulla sia ancora fatto, i retroscena continuano ad emergere. Dalla capitale francese, infatti, rimbalza la notizia di come il PSG abbia già comunicato a Neymar la sua esclusione dal gruppo squadra per la prossima stagione.

Un’opportunità ottima per il Barcellona, ma anche un rischio. Per questo in Spagna i pareri si dividono. Il consiglio direttivo del Barcellona, infatti, sembrerebbe vedere il ritorno di Neymar come un’opportunità anche mediatica e aggiungere una componente in più alla rosa. Tuttavia, il tecnico Xavi Hernández sembra più cauto, temendo possibili conseguenze per l’armonia dello spogliatoio.

Neymar in prestito: le ultime

Nonostante questa dicotomia interna, l’affare Neymar potrebbe presto andare in porto. L’incertezza prevale e il calciomercato dovrebbe offrire colpi di scena dell’ultimo minuto. Secondo quanto riportato da ‘The Independent’, il Barcellona potrebbe essere disposto a offrire per Neymar un prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto si legge in Inghilterra, l’offerta potrebbe essere sufficiente per convincere sia il giocatore che il PSG.

La cifra considerata, circa 60 milioni di euro, fa luce anche al valore finanziario dell’operazione. Secondo le strategie del Barcellona, ​​l’arrivo di Neymar potrebbe attivare accordi commerciali che bilancerebbero fin da subito l’investimento. Tuttavia, i potenziali guadagni dovranno essere attentamente valutati rispetto all’impatto sull’equilibrio dello spogliatoio. Senza dubbio però avere Neymar in prestito a tale cifra, con la possibilità di poterlo riscattare tra una stagione, sarebbe per i catalani un’operazione incredibile dopo averlo ceduto per 222 milioni.