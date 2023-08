Calciomercato: niente Arabia, una big sta prendendo Verratti

Il futuro di Marco Verratti non sarà in Arabia? Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista italiano non ha ancora trovato l’accordo con il club Arabo e questo starebbe spingendo il calciatore ad accettare le avances di una big.

Mercato: Verratti resta in Europa, le ultime

I giorni di Marco Verratti al Paris Saint-Germain appaiono contati. Il centrocampista italiano, dopo essere stato dichiarato cedibile dal club francese, ha aperto a diverse soluzioni. Tra queste l’Al-Hilal che sembrava il principale candidato all’acquisto del calciatore. Nelle ultime settimane il club arabo avrebbe presentato un’offerta iniziale al PSG di 45 milioni di euro per acquistare nel corso del mercato estivo il centrocampista italiano. Tale cifra, che sarebbe accettata dal PSG senza esitazione, potrebbe però non bastare a chiudere l’affare.

Sul calciatore, inoltre, c’è anche l’Al Ahli, che però ha meno fascio rispetto ai connazionali che hanno già messo a segno colpi importanti.

Tuttavia Verratti potrebbe anche non accettare l’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da l’Equipe, infatti, il Barcellona non si sarebbe ancora arreso per Marco Verratti.

Il club catalano, infatti, sembra voler rafforzare la propria squadra con un nuovo nome di peso. Dopo l’infinita saga Neymar, potrebbe presto aprirsi anche quella Marco Verratti, talentuoso centrocampista italiano da tempo desiderio del Barca.

Il 30enne centrocampista italiano sembrerebbe non rientrare nei piani del progetto tecnico di Luis Enrique. L’intenzione del presidente del PSG, Al-Khelaïfi, di ristrutturare la rosa prevede l’addio di diversi giocatori importanti, tra cui lo stesso Verratti e Neymar.

Barcellona: ritorno di fiamma per Verratti

Il Barcellona aveva già mostrato in passato un forte interesse per Marco Verratti. Nel 2017 il club catalano aveva fatto di tutto per portare in Liga l’ex Pescara, tuttavia alla fine il suo acquisto non si concretizzò. Oltre al Barcellona, Verratti piace anche in Major League Soccer (MLS), dove club come i Los Angeles FC e LA Galaxy avrebbero chiesto informazioni.

Secondo quanto filtra dalla Francia, però, Marco Verratti avrebbe ancora un obiettivo chiaro: restare nel calcio europeo per almeno altri tre anni, il che potrebbe rendere particolarmente allettante l’opzione del Barcellona.

La volontà del calciatore potrebbe cambiare le carte in tavola; le voci sul possibile arrivo di Marco Verratti al Barcellona hanno riacceso le speranze dei tifosi catalani. Molto dipenderà dalla disponibilità economica del Barca che difficilmente arriverà ad offrire al PSG i soldi messi sul tavolo dagli arabi, e al calciatore uno stipendio simile a quello che avrebbe percepito in Arabia.