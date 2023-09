Bikini da urlo: Sabrina Salerno super hot

Impossibile resistere alle curve bollenti e sempreverdi di Sabrina Salerno. La showgirl e cantante dimostra di essere sempre al top della forma.

Al giorno d’oggi il mondo dello spettacolo è tempestato dai cosiddetti influencer e tiktoker. Ovvero i nuovi vip, che arrivano totalmente dal mondo del web, personaggi solitamente molto giovani che si fanno apprezzare per i contenuti pubblicati sui social network.

Tra le più cliccate in particolare le influencer più giovani, tutte tra i 18 ed i 25 anni, che vantano un successo incredibile su Instagram e dintorni. Ma il mondo social non appartiene solo alle cosiddette ‘millennials’. Infatti vi sono donne dello spettacolo e della musica italiana che non hanno nulla da invidiare e spopolano su Instagram con le loro immagini mozzafiato.

L’esempio ideale si chiama Sabrina Salerno. Ovvero il sogno erotico di milioni di italiani fin dagli anni ’80, quando la cantante e showgirl genovese ha cominciato a farsi conoscere. Un talento assoluto, ma soprattutto un sex appeal infinito, che ancora oggi fa parlare di sé grazie alla sua folta attività social.

Sabrina Salerno ai limiti della perfezione: il suo outfit estivo è da svenimento

Scoperta dal talent scout più celebre d’Italia, ovvero Claudio Cecchetto, nonché star del genere Italo Disco, Sabrina Salerno mette d’accordo tutti i gusti del maschio italico, da 30-35 anni a questa parte.

Una bellezza mediterranea, giunonica, sensuale e sbarazzina. Una donna che sicuramente ha manifestato sempre grande professionalità nel suo mestiere, visto che in carriera oltre alla cantante ha anche svolto ruoli da attrice cinematografica, conduttrice televisiva e testimonial.

Oggi la Salerno, a 55 anni compiuti, è ancora sulla cresta dell’onda. Proprio grazie al successo che sta ottenendo su Instagram, dove pubblica spesso foto hot delle sue grazie. L’ultimo shooting la vede a bordo piscina, nella bellissima terra di Sardegna, indossando un micro-bikini e un cappello da cavallerizza. Un vero e proprio sogno nel cassetto per moltissimi fan di sesso maschile.

Sabrina Salerno sfoggia ancora oggi un corpo scolpito e curve mozzafiato. In tempi recenti la donna ha ammesso di non aver problemi a provocare con il suo prosperoso decolté, anche per rispondere alle frecciatine degli scettici, di coloro che hanno paventato l’utilizzo della chirurgia plastica per mantenere al top le sue forme. La cantante di Siamo Donne ha sempre negato aiutini chirurgici, ammettendo di tenersi in forma grazie all’attività sportiva e ad uno stile di vita sano e ideale.