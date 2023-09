Milan: Pioli lo esclude dalla lista Champions, il motivo

Dopo aver scoperto le avversarie del girone F di Champions League, presto Stefano Pioli dovrà redarre la lista dei giocatori che rappresenteranno il Milan in questa prima fase di questa nuova spedizione europea.

Per il tecnico rossonero non sarà semplice prendere determinate decisione, anche perché ci sarà da escludere gente che a lungo andare potrebbe fare comodo, anche a fronte di qualche imprevisto, come un infortunio ad esempio.

Ci sono però delle regole da seguire, ed i giocatori che parteciperanno col Milan alla prossima Champions League ne potranno essere solo 25, ed è per questo motivo che Stefano Pioli potrebbe incredibilmente arrivare ad escludere uno dei nuovi acquisiti del diavolo da questa lista.

Milan, lista Champions: Pioli potrebbe escludere un nuovo acquisto

La Champions del Milan non è neanche iniziata e si prospetta essere già in salita, visto e considerato il girone di ferro che il diavolo ha pescato. Subito dopo la sosta, giocato il derby, i rossoneri esordiranno contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, e dunque presto Stefano Pioli dovrà presentare alla UEFA la lista dei 25 giocatori che parteciperanno alla spedizione europea di questo nuovo Milan.

Tanti sono i dubbi che affliggono il tecnico rossonero, anche perché c’è la seria possibilità di lasciare fuori da questa giocatori che avrebbero potuto, a lungo andare, anche dare una mano. Ci sono però delle regole da seguire, e queste non permetteranno a Pioli di avere tutto il suo gruppo a disposizione, e dunque qualcuno deve essere sacrificato. Insieme al suo staff l’allenatore del Milan starebbe valutando effettivamente di chi poter fare a meno, ed alla fine la scelta potrebbe ricadere su uno dei nuovi acquisti del diavolo.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, Marco Pellegrino potrebbe essere escluso dalla lista Champions del Milan.

Milan, Pellegrino escluso dalla lista Champions? Il motivo

Il neo acquista del Milan Marco Pellegrino potrebbe essere escluso dalla prossima lista Champions del diavolo, vedendosi così infrangere subito il sogno di poter giocare una competizione del genere con la maglia rossonera.

Arrivato per sostituire Gabbia, volato in presto al Villareal, il difensore italo-argentino potrebbe doversi concentrare solo sul campionato per la regola dei 4 giocatori italiani formati nel vivaio di altri club presenti obbligatoriamente in lista imposta dalla UEFA qualche stagione fa. Pellegrino non rientra in questo parametro, e per evitare di fare fuori altra gente Pioli potrebbe decidere di sacrificare proprio lui.

Milan, Pellegrino in dubbio: scelto chi al suo posto

Pellegrino potrebbe essere dunque escluso dalla lista Champions del Milan. Il difensore italo-argentino è addirittura in ballottaggio con Mattia Caldara, l’esubero per eccellenza della formazione di Stefano Pioli, che ha però dalla sua parte il fatto di essere cresciuto in un vivaio italiano.

Nel pomeriggio si saprà chi sarà sacrificato, anche perché nel pomeriggio dovrebbe arrivare la decisione definitiva dell’allenatore del Milan, che potrebbe però alla fine inserire comunque in lista Pellegrino valutando prodotti del vivaio italiano Calabria, Sportiello, Pobega e Florenzi.