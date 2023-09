Doppio colpo da sogno: tutto pronto per giugno, vanno in Arabia

L’Arabia Saudita nel corso di questo calciomercato ha accolto campioni di caratura internazionale, come Benzema e Neymar fra tutti, ma l’impressione è che da qui ai prossimi anni ce ne saranno tanti altri ancora.

A conferma di questo arrivano importanti novità in merito al futuro di due delle stelle più amate e seguite del calcio europeo, le quali potrebbero per l’appunto finire a giocare anche lui in Arabia Saudita, rinominata un pò ‘la nuova frontiera del calcio’.

Ovviamente i tifosi mai si sarebbero potuto aspettare una cosa del genere, eppure parrebbe essere tutto fatto per i loro trasferimenti il prossimo di giugno, stando alle ultime notizie.

Calciomercato, altro doppio colpo dei sauditi: le ultime

L’Arabia continua a comprare, e presto potrebbe arrivare realmente a monopolizzare il calcio mondiale. Nessuno si sarebbe mai aspettato una sessione del genere da parte del campionato saudita, eppure oggi siamo qui a parlare di una competizione che ha decisamente alzato il suo livello tecnico accogliendo campioni di caratura internazionale nel corso di questo calciomercato.

L’impressione è che però non si fermi assolutamente a quest’estate, dato che già si starebbe iniziando a parlare di altri incredibili colpi da parte dell’Arabia Saudita. L’intenzione è quella di far diventare presto la Saudi Pro League il miglior campionato al mondo, e di questo passo i ricchi sceicchi sauditi potrebbero riuscire a raggiungere l’obiettivo prima del previsto, visto e considerato gli acquisti in programma nella prossima estate.

Stando infatti a quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, due sono in particolare i nomi che l’Arabia Saudita starebbe puntando per il calciomercato dell’estate 2024: Heung-Min Son e Kevin De Bruyne. Entrambi in scadenza nel 2025, rappresentano essere l’ultimo capriccio della Saudi Pro League, che con la forza economica che si ritrova potrebbe senza alcun tipo di problema arrivare a strappare altri due campioni al calcio Europe.

Calciomercato, Son e De Bruyne in Arabia? Ci sarà da lottare

L’interesse dell’Arabia Saudita per giocatori come Son e De Bruyne sta a significare che il calcio europeo può concretamente perdere altre due delle sue stelle più brillanti. Ad oggi niente ancora di concerto è stato registrato, nel senso che nessuna trattativa né con i giocatori e né tantomeno con i club è stata avviata, ma la volontà della Saudi Pro League di tesserare questi due campioni è reale.

Tottenham e Manchester City sono state dunque allertate, e dovranno fare quello che è nel massimo delle loro possibilità, economiche e non, per evitare che giocatori così importanti come Son e De Bruyne possano andare in Arabia Saudita nel prossimo calciomercato.

Non solo Son e De Bruyne: altro colpo da 90 dalla Premier League

Son e De Bruyne sono solo due degli obiettivi che l’Arabia Saudita si è posta per il prossimo calciomercato. Oltre alle stelle di Tottenham e Manchester City, infatti, la Saudi Pro League sarebbe pronta a spingere anche per Momo Salah, con nello specifico l’Al-Ittihad di Benzema pronto a mettere anche sul tavolo 200 milioni di euro per strappare il sì del Liverpool al trasferimento dell’egiziano.