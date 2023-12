Blitz e accordo, dalla Serie A al Brighton di De Zerbi

Il Brighton di Roberto De Zerbi continua a stupire: i Seagulls hanno vinto il proprio raggruppamento di Europa League e per festeggiare potrebbero far spesa nel campionato italiano

La squadra di De Zerbi è tra le più ammirate nel panorama europeo per l’organizzazione e lo stile di gioco dato dal tecnico italiano. L’ambizioso progetto potrebbe degli inglesi potrebbe spingerli a bussare alla porta di una big di Serie A.

Alla prima partecipazione della propria storia in una competizione europea il Brighton è riuscito a superare e addirittura vincere l’ostico raggruppamento composto da Olympique Marsiglia, Ajax e AEK Atene.

I Seagulls, adesso, starebbero pensando di farsi un regalo sul mercato pescando da una grande squadra di Serie A: De Zerbi vuole il giovane talento in Inghilterra.

De Zerbi fa spesa in Italia: il giovane talento verso la Premier League

Dal suo approdo oltremanica l’ex allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, sta raccogliendo consensi quasi unanimi. Alla sua prima stagione in Premier League è riuscito a portare il suo Brighton fino al sesto posto, regalandosi la qualificazione in Europa League.

Quello che più viene apprezzato di De Zerbi, però, è il gioco propositivo in grado di mettere in risalto le caratteristiche dei propri uomini, come dimostrano le numerose plusvalenze portate a casa dal Brighton nelle ultime finestre di mercato.

Gli inglesi, però, non pensano solo a vendere e incassare e ben presto potrebbero fare un blitz in Italia per assicurarsi un talento ancora troppo in ombra. Si tratta di Samuel Iling–Junior, esterno classe 2003 della Juventus.

Iling Junior è uno dei prospetti più interessanti venuti fuori dalla Juventus Next Gen e, dopo le buone gare disputate lo scorso anno, in questa stagione ci si aspettava tanto da lui. Il laterale inglese non sta riuscendo a scendere in campo con continuità, chiuso sulla fascia sinistra da Kostic e Cambiaso.

Il calciatore è molto apprezzato sia Italia che, soprattutto, in Inghilterra e per questo la Juventus starebbe pensando di sacrificarlo per portare a casa un tesoretto da reinvestire sul mercato. Sul Iling Junior ci sono stati sondaggi da parte di Tottenham e Newcastle, ma di recente il Brighton si sarebbe inserito nella corsa pronto a sbaragliare la concorrenza.

Secondo le indiscrezioni, i Seagulls sarebbero disposti a mettere sul piatto 18 milioni di euro per convincere la Vecchia Signora a separarsi dal classe 2003, una buona riuscita della trattativa potrebbe essere vantaggiosa per tutte le parti in causa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI