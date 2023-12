Kean lascia la Juve, al suo posto il nuovo centrocampista: che nome

Il nativo di Vercelli non ha sfruttato a dovere le occasioni concessegli da Allegri: a gennaio potrebbe essere addio con scambio

Lo aveva difeso, Massimiliano Allegri. Gli aveva dato fiducia dichiarando che il club bianconero, che nello scorso luglio aveva obbligatoriamente riscattato il calciatore versando altri 30 milioni nelle casse dell’Everton, gli avrebbe dato altre possibilità per dimostrare il suo valore.

Il tecnico livornese, pur schierandolo titolare in poche occasioni, ha dimostrato coi fatti di voler concedere delle chances a Moise Kean. Ma, almeno a livello di numeri, non è stato ripagato a dovere dall’attaccante di Vercelli.

12 presenze in campionato per un totale di 472 minuti con zero gol e zero assist all’attivo è il magro bottino del bizzoso ma talentuoso giocatore italiano. Come se non bastasse il rendimento al di sotto delle aspettative, l’ex PSG si è anche recentemente infortunato: ne avrà per almeno un mese.

Lo stop fisico rischia di essere la goccia che farà traboccare il vaso all’interno del quale è custodita la maglia bianconera di Kean. Giuntoli starebbe meditando seriamente di cedere il classe 2000, che in Premier ha ancora degli estimatori.

E proprio nel campionato inglese c’è un club che detiene la proprietà del cartellino di un gioiello di appena 20 anni che la Juve ha messo nel mirino. E che per arrivare al quale vorrebbe per inserire Kean come pedina di scambio.

Juve, fari puntati su Patino: Kean nello scambio

Stiamo parlando di Charlie Patino, uno dei tanti incredibili talenti di scuola Arsenal forgiati nella Cantera del club londinese. 20 anni, il centrocampista sta facendo faville in prestito allo Swansea, club che milita in Championship.

17 presenze condite da 3 gol e 4 assist sono la certificazione di un percorso di crescita che sta andando forse oltre le stesse aspettative dei Gunners. Alla Juve guardano il tutto con occhi più che interessati: Patino potrebbe essere la mossa a sorpresa del mercato invernale della Vecchia Signora, che deve anche guardarsi dalla logica ed inevitabile concorrenza degli altri club britannici.

I bianconeri, consapevoli della necessità dell’Arsenal di inserire un attaccante in rosa con l’inizio del nuovo anno – si è riaperta la pista che porta a Dia della Salernitana – potrebbero mettere sul piatto Moise Kean pur di strappare da subito il talento inglese alla Championship. E ovviamente ad Arteta, che stravede per il calciatore.

“Alla Juve manca qualità, ma se dovesse prendere Colpani come trequartista, potrebbe abbassare Patino come ha fatto l’Inter con Calhanoglu“. Queste le parole del noto intermediario di mercato Fratini, che si è espresso sul possibile colpo bianconero ai microfoni di ‘Rai Sport’.

