Ilary-Totti, l’ultima confessione è inimmaginabile: l’annuncio in diretta sui social

A distanza di molto tempo spunta un retroscena clamoroso sulla vita di coppia tra Francesco Totti e Ilary Blasi: non l’hanno mai fatto

Per il secondo anno di fila, feste da separati. Francesco Totti, Noemi Bocchi e i due figli della donna da una parte. Ilary Blasi con Bastian Muller e i suoi tre figli dall’altra e nessuna possibilità di scambiarsi gli auguri.

Poi bisognerà aspettare il 24 gennaio, quando è in programma la prossima udienza della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lei intanto negli ultimi giorni, si è presa tutta la scena, prima con l’uscita di “Unica” su Netflix, assolutamente inattesa. E poi con l’intervista a Silvia Toffanin che le ha fatto raccontare ogni cosa senza un contraddittorio vero.

L’ex capitano della Roma, invece, ha scelto la via del silenzio, esattamente come Noemi Bocchi che oggi è la sua vita. In compenso hanno parlato altri due che in fondo lo conoscono più o meno bene.

In realtà l’argomento tradimenti era già stato sdoganato 18 anni fa, poco prima del matrimonio celebrato nella Basilica dell’Ara Coeli a Roma il 19 giugno 2005. Un mese prima, Flavia Vento aveva raccontato al settimanale “Gente” di aver passato una notte di passione con il calciatore. La storia era poi stata ampiamente cavalcata da Fabrizio Corona e lì erano finiti tutti i rapporti tra lui e Ilary.

Pochi giorni dopo, Valerio Staffelli aveva intercettato la Vento chiedendole spiegazioni, perché tutti la accusavano di essersi voluta fare bella rovinando una grande storia d’amore. Lei già all’epoca aveva replicato spiegando di non essere pazza e di non essersi inventata nulla. E oggi non sembra aver cambiato idea.

Ma nella vicenda della separazione di stanno inserendo anche altri elementi. Non è vero che Ilary sia incinta, anche se la notizia ha fatto rapidamente il giro del web durante la sua ultima vacanza sulle nevi svizzere di Sankt Moritz insieme a Bastian.

Vero però è il fattoi che sarebbe il passo decisivo per la relazione con Bastian Muller che dura da più di un anno anche se in realtà una mossa l’imprenditore tedesco l’ha già fatta. Quell’anello che da qualche tempo spicca in bella evidenza sulla mano della Blasi senza che lei faccia nulla per nasconderlo, anzi.

Secondo il noto gioielliere romano Carlo Eleuteri, intervistato da ‘La Repubblica’, un diamante così potrebbe essere costato non meno di 100mila euro. Però durante la sua ultima intervista a ‘Verissimo’ dall’amica Silvia Toffanin, Ilary non ha speso nemmeno una parola per il suo nuovo compagno. Nessuna domanda sull’argomento, evidentemente perché concordato così, e quindi nessuna risposta che potesse illuminarci.

Ora però spunta un retroscena clamoroso sul passato della coppia. A raccontarlo è Melory, la sorella più piccola della Blasi che da poco è diventata mamma per la seconda volta, in questo caso di un maschietto. Lo ha chiamato John e ai suoi follower ha spiegato anche il motivo.

“Questo è un nome che mi piace da 18 anni. Volevo che mia sorella lo mettesse a mio nipote. Allora mi sono detta: se avrò un figlio maschio lo chiamerò John! Non so bene perché… E poi così hanno entrambi la stessa iniziale”. Francesco e Ilary avevano optato per una scelta più tradizionale, ma erano anche altri tempi.