Blitz Juve e sorpasso all’Inter: Miretti il prescelto

Il calciomercato della Juventus inizia a prendere forma: Inter clamorosamente beffata, super colpo grazie a Miretti

Quella che si è da poco chiusa è stata un’annata decisamente complessa per la Juventus di Massimiliano Allegri. I risultati, sotto gli occhi di tutti, hanno deluso ogni aspettativa ipotizzata la scorsa estate.

I bianconeri non hanno mai dato l’impressione di poter competere per lo scudetto che, con una facilità disarmante, è finito già ad inizio 2023 saldamente nelle mani del Napoli di Spalletti. La penalizzazione di 10 punti arrivata per il caso plusvalenze fittizie ad ormai una manciata di giornate alla chiusura della Serie A, ha dato il ‘colpo di grazia’ alla ‘Vecchia Signora’ che ha decisamente mollato il colpo, chiudendo fuori dalla Champions il suo percorso in campionato. Ma adesso le attenzioni sono tutte rivolte ad un’estate che dovrà, in qualche modo, segnare una svolta per il gruppo allenato dal ‘Conte Max’.

Ci sarà da rivoluzionare una rosa che perderà diverse pedine. Occhio ad Alex Sandro: sembra spuntare per il brasiliano, nonostante il rinnovo automatico fino al 2024, l’ipotesi rescissione immediata. In attacco, poi, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa non sono mai stati tanto distanti dalla permanenza in quel di Torino. L’ala per motivi prettamente economici legati al nuovo ingaggio, il bomber invece per un feeling quasi inesistente con l’allenatore di Livorno. Ma la novità, in questo senso positiva, potrebbe arrivare a centrocampo per i colori bianconeri.

Addio Miretti: super scambio e Inter al tappeto

Perché c’è un nome che sta ormai da mesi affollando i pensieri della Juventus ma anche e soprattutto dell’Inter: uno dei gioielli più ambiti della Serie A, il 23enne romano Davide Frattesi. Sotto contratto fino al 2026 con il Sassuolo, nelle ultime ore il suo futuro si è tinto quasi del tutto di nerazzurro.

Ma non è detta l’ultima parola. Perché l’Inter, per chiudere in via ufficiale l’acquisto del forte centrocampista classe ’99, dovrà per forza cedere un giocatore importante (l’indiziato potrebbe essere Brozovic). Perciò, in questa apparente fase di stallo, potrebbe inserirsi la ‘Vecchia Signora’, pronta ad una proposta davvero interessante ai neroverdi. 15-18 milioni di euro cash, più un giovane: da Torino si pensa a De Winter o Soulè.

D’altro canto l’ad Carnevali avrebbe in mente Fabio Miretti per far quadrare l’eventuale trattativa. Un profilo a cui la Juventus, e lo stesso Allegri, sono legati ed intendono puntare per il futuro. La corsa al colpo Frattesi è quindi tutto fuorché chiusa: e l’Inter, stavolta, rischia davvero di vedere sfumare l’arrivo dell’ex romanista reduce dall’ennesima grande stagione agli ordini di Dionisi.