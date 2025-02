Bloccato il “nuovo” Lobotka per giugno: l’annuncio conferma tutto

Dopo una sessione invernale piuttosto deludente, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe già preparando il prossimo calciomercato estivo del Napoli.

L’obiettivo sarà ovviamente quello di farsi perdonare, e per certi versi il dirigente partenopeo lo avrebbe già fatto, visto che arrivano delle notizie piuttosto accattivanti dall’estero. Stando a queste, infatti, il club azzurro avrebbe già bloccato il “nuovo” Lobotka per giugno, giocatore non più giovanissimo ma che in questa stagione avrebbe attirato su di sé l’attenzione di alcune delle migliori squadre d’Europa.

Seppure giochi in un campionato di categoria inferiore, il centrocampista ha dimostrato di avere qualità importanti che hanno immediatamente convinto Conte e dirigenza a puntare su di lui nel prossimo calciomercato.

Colpo a centrocampo: bloccato il “nuovo” Lobotka

Forse in questo calciomercato il Napoli non aveva bisogno di rinforzarsi, ed è per questo che Giovanni Manna non ha regalato innesti di lusso e livello ad Antonio Conte. Se la stagione dovesse terminare con lo scudetto, però, sarà obbligatorio aggiungere alla rosa giocatori di qualità ed esperienza per evitare di commettere gli stessi errori dell’estate del 2023.

Considerata la sconfitta dell’Inter a Firenze, il campionato ha preso una piega decisamente favorevole al Napoli, al quale non resta altro che continuare così per laurearsi nuovamente campione d’Italia dopo appena una stagione. Ed è per questo che Giovanni Manna si sarebbe cominciato già a muovere nel calciomercato, bloccando per l’anno prossimo un giocatore che fungerà da ricambio per Stanislav Lobotoka.

Stando ai colleghi di AreaNapoli, infatti, per la prossima estate il Napoli avrebbe bloccato Giorgi Kochorashvili, centrocampista classe 1999 del Levante e connazionale di Khvicha Kvaratkshelia, che fino a questo momento in stagione ha collezionato 20 presenze, 5 gol e 3 assist con il club della comunità valenciana. Ad oggi Antonio Conte non gode di un ricambio naturale ed all’altezza di Lobotka, ed è per questo motivo che il club partenopeo avrebbe messo gli occhi sul georgiano.

4MLN di euro per il sostituto di Lobotka

Nel prossimo calciomercato estivo il Napoli potrebbe affondare il colpo per Giorgi Kochorashvili del Levante, giocatore indicato essere dalla dirigenza il profilo ideale sul quale andare a puntare per mettere a disposizione di Antonio Conte un giocatore in grado di dare il cambio a Stanislav Lobotka.

Che i tifosi non si facciano ingannare dal nome, età e costi del giocatore, perché il georgiano avrebbe tutte le qualità del caso per diventare il vice dello slovacco in azzurro. Ma quanto servirà al Napoli per convincere il Levante a lasciar partire Kochorashvili? Stando a dati Transfermarkt, l’accordo tra le parti potrebbe essere raggiunto anche per una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro, ma l’impressione è che il club spagnolo potrebbe alzare un po’ le proprie protese, soprattutto se si dovesse tornare in Liga.