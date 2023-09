Romelu Lukaku e la collezione di auto spaziale: tutti i modelli

Il bomber belga, già a suo agio negli schemi offensivi di José Mourinho, fa parlare di sé anche per alcuni vezzi costosi

Sul campo, a parte la difficile gara d’esordio – in cui è entrato a partita in corso – contro il Milan (in cui ha comunque fatto vedere ottime cose) ha già ripreso il discorso interrotto lo scorso giugno con la maglia dell’Inter: segnando un gol a partita, come gli era capitato nelle ultime occasioni in cui, finali di Coppa Italia e di Champions a parte, Simone Inzaghi lo aveva schierato titolare.

Romelu Lukaku si è già preso la Roma, mettendo la sua firma sia nel roboante 7-0 rifilato all’Empoli nella quarta di campionato, sia – gol ben più importante – nella tana dello Sheriff Tiraspol, nella gara d’esordio dei giallorossi in Europa League. Personaggio controverso e divisivo – per usare degli eufemismi – il belga. Amato, poi odiato perché accusato di tradimento, poi di nuovo riabbracciato, e infine bollato definitivamente come nemico. Tutto ciò da parte dei tifosi nerazzurri.

Perché al momento, per quelli capitolini, Big Rom rappresenta l’uomo che potrebbe regalare delle gioie immense. Tanto in Italia quanto in Europa, dove la kermesse continentale sopracitata, quella in cui va a segno da 12 gare consecutive, è ancora un nervo scoperto dalle parti di Trigoria. Intanto, in attesa di far vincere trofei anche alla Roma – dopo lo scudetto vinto con l’Inter nel 2020/21 – l’attaccante si continua a regalare delle automobili da capogiro. Il parco macchine è davvero notevole.

Romelu Lukaku è ‘Big’ anche nella scelta delle macchine

Possiamo tranquillamente affermare che ad ogni esperienza lavorativa dell’ex Chelsea ed Anderlecht abbia corrisposto, finora, l’acquisto di almeno una macchina di lusso. Per esempio quando Big Rom ha vestito la maglia dell’Everton, ci si ricorda di averlo visto a bordo di una Bentley Continental GT.

In seguito, col passaggio al Manchester United, il bomber si era regalato una Rolls-Royce Wraith. Ci sono anche tre Mercedes che hanno segnato la lunga parentesi inglese del calciatore: la GTR-Coupé, la GLS 63 e la Coupé Classe S.

Nelle due diverse, in ordine di tempo, esperienze milanesi, Lukaku si è fatto vedere in giro alla guida di una Maserati Levante Trofeo, l’auto più veloce delle versioni di questo modello. Un missile che raggiunge i 100 km/h in 4,1 secondi.

Sempre all’ombra del Duomo il belga si fece immortalare guidando un’altra Maserati, la Ghibli. Sopra il cofano della quale il calciatore aveva posato addirittura fuori dall’impianto di San Siro. A questo punto attendiamo con ansia la nuova auto di lusso attraverso cui certamente Big Rom vorrà dare un’impronta alla sua permanenza nella Capitale…