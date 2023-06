Inter, ecco il nuovo bomber: nerazzurri subito sul mercato

L’Inter è pronta a muoversi sul mercato per rinforzare il pacchetto di attaccanti da fornire a Simone Inzaghi.

Non è arrivato lo Scudetto e non c’è mai stata competizione, ma la stagione dell’Inter alla fine è comunque positiva. Tra il terzo posto conquistato e la finale di Champions League da giocare contro il Manchester City i nerazzurri chiudono comunque in bellezza e chissà che non possa anche tornare quella coppa che manca ormai da tredici anni.

Intanto però la società si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi infatti l’anno prossimo dovrà riuscire a rientrare in quella lotta Scudetto che quest’anno non c’è stata a causa anche di un Napoli schiacciasassi. Brucia ancora infatti l’alloro perso sul rettilineo finale in favore degli acerrimi rivali del Milan.

Sul mercato si guarda subito al reparto avanzato. Lautaro Martinez ha chiuso un’altra stagione da ben 28 gol e 11 assist, Dzeko si è attestato a quota 14 centri e 5 assist, mentre Lukaku, il grande ritorno dell’estate 2022, dopo le grosse difficoltà dettate dagli infortuni si è sbloccato ed è arrivato a quota 14 gol e 7 passaggi determinanti. Ottimi numeri, ma con un grande assente.

Marotta si muove sul mercato, nel mirino il sostituto di Correa

Lontanissima da quella degli altri infatti la resa di Joaquin Correa, il grande acquisto di due anni fa arrivato in concomitanza con l’innesto di Simone Inzaghi in panchina. L’argentino anche in questa stagione non è riuscito a imporsi, chiudendo con soli 4 gol e 3 assist, nonostante rientrasse costantemente nelle rotazioni, chiude infatti a quota 1408 minuti giocati.

Per competere in tre competizioni serve qualcosa in più e Marotta è pronto a cogliere le occasioni proposte dal mercato per alzare l’asticella. Il primo nome è quello di Dodi Lukebakio, attaccante belga dell’Herta Berlino. Il classe ’97 ha chiuso la stagione con 12 gol e 5 assist tra Bundesliga e coppa. Numeri che non sono bastati per evitare che i tedeschi chiudessero all’ultimo posto in classifica.

Con la retrocessione quindi il nazionale belga rappresenta una bella occasione low cost per regalare a Simone Inzaghi una quarta punta duttile e capace anche di ricoprire più ruoli nell’arco offensivo. Correa sembra ormai aver concluso il suo, deludente ciclo in nerazzurro, se dovesse partire allora partirebbe l’assalto al ragazzo scuola Anderlecht, valutato dal portale transfermarkt.it 12 milioni di euro, cifra però che dovrà essere parametrata poi anche con la necessità di vendere post discesa in Zweite Bundesliga.