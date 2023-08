È scontro totale fra Bonucci e la Juventus: si va in Tribunale

Dopo tanti anni la storia d’amore fra la Juventus e Leonardo Bonucci potrebbe avere un epilogo che mai nessuno si sarebbe aspettato a dire la verità. La decisione dei vertici della Continassa di mettere fuori rosa l’oramai ex capitano della Vecchia Signora ha infatti creato tensioni che starebbe generando delle conseguenze non indifferenti.

Addirittura, stando alle ultime notizie, tramite i suoi rappresentati Bonucci avrebbe deciso di procedere per vie legali contro la Juventus, nonostante nelle ultime settimane l’impressione era tutt’altra.

Alla fine l’orgoglio di atleta ha prevalso su tutto quello che c’è stato in questi anni, ed anche giustamente il difensore della Nazionale italiano ha deciso di far valere la sua posizione contro la decisione presa quasi più di un mesi fa dall’area tecnico e dirigenziale della Juventus.

Juventus contro Bonucci, è scontro totale: le ultime

Importanti novità arrivano in merito ad una delle vicende che più si sta prendendo la scena quest’estate, ovvero lo scontro fra la Juventus e Leonardo Bonucci. E’ giusto riavvolgere il nastro per fare un pò di ordine alla faccenda, così da arrivare ad oggi, dove la tensione ha raggiunto picchi mai conosciuti fino ad oggi fra le parti.

Lo scorso 13 di luglio l’oramai ex capitano della Juventus è stato messo fuori rosa dal club bianconero, che senza troppi giri di parole aveva comunicato a Bonucci di trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato. Per il classe ’87 si erano palesate le ipotesi Sampdoria e Lazio, ma la volontà dell’ex Bari e Milan è sempre stata quella di rimanere a Torino e potersi riconfermare la fiducia di Massimiliano Allegri. Nonostante le dimostrazioni d’amore messe in atto in queste settimane, la Juventus non ha mai più preso in considerazione Bonucci che, stanco, nelle scorse ore avrebbe fatto la voce grossa col club.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni i legali dell’oramai ex capitano della Juventus hanno diffidato i vertici della Continassa, inviando una pec al club bianconero.

Bonucci ha diffidato la Juventus: questa la richiesta del difensore

Continua l’alta tensione fra la Juventus e Leonardo Bonucci. Stanco del trattamento che gli sta venendo riservato, tramite i suoi legali il difensore della Nazionale ha inviato una pec al club bianconero nella quale ha chiesto il reintegro nella rosa di Allegri.

La risposta della Juventus non si è fatta attendere, e come un mese fa anche in questo caso è stata negativa. La Vecchia Signora non ha dunque avuto nessuno ripensamento, nonostante l’azione legale, e questo potrebbe creare dei problemi.

No della Juve alla richiesta di Bonucci: la strategia del difensore

Dopo il no della Juventus Leonardo Bonucci può ora rivolgersi al collegio arbitrale, mossa che potrebbe permettergli di cristallizzare la sua posizione. Citata la Vecchia Signora difronte a questo organo in un secondo momento, il difensore della Nazionale potrebbe ottenere la risoluzione del contratto, anche se la soluzione più plausibile è un indennizzo che possa ammontare a 2 milioni di euro.