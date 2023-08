Clamoroso Chelsea: la decisione su Lukaku

Il Chelsea ha finalmente preso una decisione su Lukaku, ma non è quella che tutti si aspettavano: svolta clamorosa.

Continua la telenovela riguardante Lukaku e Vlahovic, con protagoniste indiscusse il Chelsea e la Juventus, proprietarie dei cartellini dei due attaccanti. Come una fisarmonica, l’affare che dovrebbe portare il belga in bianconero e il serbo a Londra sembra avvicinarsi e allontanarsi a giorni alterni.

Se fino a poche ore fa traspariva un cauto ma importante ottimismo dalle parti di Torino, in questo momento sarebbe arrivata una decisione clamorosa da parte dei Blues. Una svolta incredibile che potrebbe cambiare definitivamente il futuro di Big Rom.

Le parti sembravano ormai molto vicine. L’affare per molti era prossimo alla conclusione. Il club inglese aveva infatti portato la sua valutazione del centravanti ex viola a circa 60 milioni, non così distante dai 75 richiesti dal club bianconero, mentre per quella di Lukaku si era arrivati a un accordo per circa 40 milioni di euro.

Partendo da basi del genere, immaginare di poter chiudere l’affare nel giro di qualche giorno non era certo un’illusione. Ma nel calcio, lo sappiamo bene, tutto può succedere e ogni cosa può cambiare da un momento all’altro, anche per un avvenimento casuale. Ed è successo proprio questo: un incredibile colpo di sfortuna ha cambiato i piani dei Blues, di fatto rendendo l’operazione non impossibile ma oggi molto più difficile.

Chelsea, stop allo scambio con Vlahovic: la decisione sul futuro di Lukaku

Maledetto fu, per Allegri e i tifosi bianconeri, l’infortunio di Christophe Nkunku. L’ex attaccante del Lipsia, uno dei nuovi acquisti del Chelsea, si è infatti procurato un problema fisico che lo costringerà a rimanere ai box per circa quattro mesi. Da qui la decisione dei Blues di fermare la trattativa per lo scambio.

Lukaku resta in vendita, ma solo attraverso una cessione, per poter poi reinvestire eventualmente la somma ottenuta su un altro attaccante considerato più adatto da Pochettino a rimpiazzare Nkunku in questa prima parte di stagione.

Questo non vuol dire comunque che l’affare sia del tutto saltato per il club bianconero. Semplicemente, se vorrà arrivare a Big Rom, dovrà immaginare di investire solo una cospicua somma di denaro, senza potersi però liberare contestualmente di Vlahovic. O almeno non in direzione Londra.

La richiesta del Chelsea resta intatta: 30 milioni più 5 di bonus per far partire il centravanti belga. Una spesa importante ma non impossibile da raggiungere per il club bianconero, che era arrivato a offrire 20 più bonus negli ultimi giorni. I margini per poter chiudere l’affare ci sono tutti, a patto però che la Vecchia Signora riesca a vendere Dusan altrove o riesca a ‘sacrificare’ un altro big della propria rosa.

Dovesse saltare del tutto l’operazione con il club italiano e con ogni altra squadra europea, al Chelsea rimarrebbe comunque un’ultima soluzione per potersi liberare di un centravanti che resta comunque ai margini della rosa: sfruttare l’apertura del mercato arabo fino a settembre, convincendolo ad accettare una delle ricche proposte arrivate in questi giorni da alcuni dei club del gruppo Pif.