Bonucci pagato dalla Juventus per andare via: le cifre

Leonardo Bonucci ha salutato la Juventus per unirsi all’Union Berlin dopo settimane di difficoltà con il club: pagato per andare via.

L’inizio della stagione della Juventus è stato burrascoso a causa dell’intoppo legato a Leonardo Bonucci. Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera gli hanno comunicato l’esclusione dalla rosa 2023-24 e da quel momento è partita una battaglia personale del calciatore contro la società e contro l’allenatore per l’esclusione.

Il futuro di Leonardo Bonucci sarà in Germania, all’Union Berlin, dove avrà anche la possibilità di giocare la Champions League. Ha detto addio alla Juve nel peggior modo possibile e per la seconda volta, e proverà a prendersi la sua rivincita sul campo.

Bonucci lascia la Juventus dopo due mesi di veleno

La Juventus e Leonardo Bonucci si dicono addio per sempre. L’ex difensore e capitano bianconero è stato fatto fuori da Massimiliano Allegri che già qualche anno fa utilizzò metodi duri con il centrale viterbese, che mai ha fatto breccia nel cuore del mister toscano. Ad inizio stagione c’è stata la rottura definitiva e in queste ore si è consumato l’addio ufficiale ai colori bianconeri.

Sono stati mesi difficilissimi tra la Juventus e Leonardo Bonucci, conditi anche da “minacce” di azioni legali e di risarcimento danni dovuti all’immagine “rovinata” del calciatore da parte del club.

Nulla di tutto è questo è successo, poi, visto che ha trovato l’accordo per andare via dalla Juve e dalla Serie A per provare una nuova esperienza europea.

Bonucci – Juventus: è finita malissimo

L’avventura tra Leonardo Bonucci e la Juventus è finita malissimo. Il difensore italiano fino all’ultimo istante di mercato ha tentato la carta del reintegro in rosa ma Massimiliano Allegri e la società sono stati chiarissimi con lui sin dal primo giorno di ritiro.

Dopo tanti anni insieme, fatti di vittorie e di cocenti sconfitte, l’addio di Bonucci alla Juve è arrivato nel modo peggiore possibile. Le due parti si sono affrontate faccia a faccia per l’intero arco del calciomercato e alla fine hanno scelto la strada della separazione forzata.

Bonucci ha annunciato che presto avrà modo di chiarire a tutti i tifosi quello che è successo con la Juventus e spiegherà i reali motivi dell’addio.

Bonucci lascia la Juventus: pagato per accettare l’Union Berlin

Bonucci giocherà nell’Union Berlin, con il benestare della Juventus che pur di risolvere le questione spigolosa ha accettato di pagare una buonuscita al difensore e liberarsi dal suo ingaggio esoso.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha liberato a zero Bonucci però con un “incentivo all’esodo” di 3,5 milioni lordi. Per motivi di tassazione, è stata preferita la buonuscita alla partecipazione all’ingaggio del difensore che oggi diventerà ufficialmente un nuovo difensore dell’Union Berlin.