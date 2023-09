Wanda Nara, sconvolgente retroscena sulla malattia: parla la sorella

La sorella di Wanda Nara, Zaira, ha parlato della malattia che ha colpito sua sorella rivelando un dettaglio molto importante.

Qualche giorno fa Wanda Nara ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan su Instagram, spiegando di aver cominciato le cure per la malattia scoperta di recente dopo essersi sottoposta ad alcuni controlli di routine. La showgirl argentina non ha mai confermato ufficialmente di quale patologia si tratti, ma sul web sono circolate molte indiscrezioni che parlano di una forma di leucemia.

In un primo momento la moglie di Mauro Icardi aveva scelto di effettuare le terapie nell’ospedale Fundaleu di Buenos Aires, uno dei più importanti centri ematologici del Paese sudamericano. Ora però sembra che Wanda Nara preferisca stare vicina a suo marito. Il Galatasaray ha ottenuto ieri il pass per i gironi di Champions League anche grazie al rigore segnato da Icardi (2-1 al Molde, ndr).

Il bomber ex Inter resta quindi in Turchia dopo aver anche pensato di appendere le scarpette al chiodo per stare 24 ore su 24 al fianco di sua moglie. Wanda Nara proseguirà le cure in Turchia, come ha confermato sua sorella Zaira a un giornalista di Socios del Espectaculo. “Sta continuando il trattamento da lì“, ha detto Zaira Nara, sgombrando quindi il campo da ogni dubbio sulla malattia che ha colpito sua sorella. Zaira ha voluto anche rassicurare i tantissimi ammiratori della showgirl, precisando che Wanda “sta bene ed è tranquilla“.

Wanda Nara e la malattia: la sorella mette a tacere le voci

Zaira Nara si è poi soffermata anche sul malore che avrebbe colpito il loro papà, Andres Nara. La sorella di Wanda Nara ha confermato che il padre sta bene e che non è intenzionato a rivelare alcun dettaglio su questo malessere riportato anche dai media argentini.

Nel frattempo lo stato di salute di Wanda Nara continua a far discutere. Come accennato, negli ultimi giorni più di qualcuno ha espresso dubbi sulle condizioni della moglie di Mauro Icardi, specialmente dopo una foto pubblicata su Instagram dove la showgirl si mostra mentre si sottopone a un trattamento estetico in un centro di Istanbul.

La dottoressa argentina Mariana Lestelle è intervenuta per spiegare che quella tipologia di trattamento è assolutamente controindicata per i pazienti oncologici in cura. Ecco perché in molti si sono detti convinti che in realtà Wanda Nara non sia malata e che la sua sia solo l’ennesima mossa mediatica per attirare l’attenzione. Le parole di Zaira Nara sembrano però allontanare questa ipotesi.