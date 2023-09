Papu Gomez in Serie A, si svincola e firma gratis: c’è l’accordo

Svolta a sorpresa per il Papu Gomez che ha raggiunto un accordo con il Siviglia: l’argentino a breve firmerà la rescissione e sarà libero di accordarsi con qualunque club.

Papu Gomez torna in Serie A? E’ una possibilità concreta visto che a breve entrerà nella lista degli svincolati. Ci sarà, dunque, ancora tempo per valutare l’eventuale acquisto del calciatore che firmerà nelle prossime ore la rescissione con il Siviglia. Ecco dove potrebbe andare.

In giornata Papu Gomez diventerà free agent. C’è l’intesa con il Siviglia che ha convinto il giocatore a firmare la rescissione consensuale. Il contratto dell’argentino con gli spagnoli termine con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza, fissata a giugno 2024. Le parti hanno deciso di separarsi, in questo modo Gomez potrà trovare una squadra anche oltre la fine della sessione estiva di calciomercato 2023.

Siviglia, c’è l’accordo con Papu Gomez: sta firmando la rescissione

E’ l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano a rilanciare la notizia relativa all’addio a parametro zero di Papu Gomez che ha deciso di rescindere il contratto con il Siviglia.

Dopo due anni e mezzo termina la sua avventura in Spagna, iniziata a gennaio 2021. Un’esperienza che gli ha consentito di vincere anche l’Europa League e di partecipare ai Mondiali in Qatar, poi vinti con l’Argentina. Nel corso dell’ultima stagione le prime crepe con la squadra andalusa con Gomez che è finito ai margini della rosa del Siviglia. Per questo motivo le parti hanno deciso di raggiungere l’intesa per la rescissione del contratto.

Un accordo, questo, che sarà definito prima della fine della sessione estiva 2023. In questo modo, Papu Gomez può trovare una sistemazione anche dopo il primo settembre.