Clamoroso Garcia: pronto a far fuori un titolare, svelato il motivo

Il momento del Napoli è difficile e, malgrado il bisogno di impiegare la miglior formazione titolare, Garcia farebbe fuori uno dei titolarissimi.

È la scelta che anticipa uno dei principali quotidiani italiani che, parlando di quella che è la decisione di Rudi Garcia, probabilmente dopo quanto accaduto negli ultimi appuntamenti del Napoli.

Tra Lazio prima e Genoa poi c’è chi non ha convinto il tecnico francese, sulla panchina del Napoli campione d’Italia da quattro partite e, in vista dei prossimi appuntamenti, potrebbe appunto cambiare qualcosa sulla sua formazione. Dopo diverse scelte già fatte ce n’è una in particolare che verrebbe fuori adesso, con la possibilità di vedere fuori uno dei migliori interpreti del suo undici titolare. Ecco di chi si tratta.

Rudi Garcia mette fuori un titolare: la notizia sul Napoli

Alcune scelte di formazione non sono state condivise, né dall’ambiente, tantomeno dai giocatori in campo.

Basti pensare alle reazioni di Anguissa prima e di Kvaratskhelia poi – con il georgiano in maniera più plateale -, specie appunto al momento dell’entrata di Zerbin a Genova, con il gesto del georgiano che non è passato in osservato.

Ma sembra non essere finita qui perché Rudi Garcia, in vista della sfida contro il Braga, potrebbe escludere e far fuori un altro titolare. A quanto pare, secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo italiano, Osimhen partirebbe dalla panchina per scelta tecnica, al fine di far riposare il giocatore nigeriano, in vista poi degli impegni continui che ci saranno in campionato, compresi di turno infrasettimanale.

Napoli, fuori Osimhen: il motivo dell’esclusione

Secondo quanto riferito da i colleghi de Il Mattino, Victor Osimhen partirebbe dalla panchina contro il Braga in Champions League, con Garcia pronto a fare altre scelte di formazione. Un leggero turn-over in avanti, con chi giocherebbe al posto del bomber nigeriano che starebbe bene fisicamente, ma che Garcia probabilmente vuole preservare per il match a Bologna di domenica alle ore 18.

Al contempo però potrebbe vedersi in campo Kvaratskhelia, anche lui finito al centro delle polemiche per un inizio non brillante. Un tridente che sarebbe tutto da scoprire e lo si farà solo a ridosso della sfida in Portogallo.

Braga-Napoli, la probabile formazione di Garcia senza Osimhen

Senza Osimhen, si formerà un nuovo attacco al Napoli, con il Cholito Simeone tra i titolari. È probabile che in avanti il tridente sia formato dall’argentino, al momento in vantaggio nel ballottaggio con Osimhen, con Kvara a sinistra e Politano a destra. Davanti ad Alex Meret la linea a quattro che vedrà sicuramente Rrahmani al centro della difesa, probabilmente accanto a Natan pronto all’esordio. Di Lorenzo e Olivera sulle fasce con Lobotka, Zileinski e Cajuste. Da valutare Anguissa.