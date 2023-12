Bonucci torna in Italia: lo vuole una big

Leonardo Bonucci potrebbe tornare presto in Serie A. Sulle sue tracce c’è una delle squadre più importanti del campionato, alla ricerca di un difensore centrale. Ecco di chi si tratta

Dopo una militanza lunga dodici anni, interrotta soltanto da una stagione al Milan, Leonardo Bonucci ha lasciato la Juventus e si è accasato con i tedeschi dell’Union Berlino. Le aspettative ad inizio stagione erano diverse perché la squadra della capitale, l’anno scorso capace di sorprendere tutti grazie ad una storica qualificazione in Champions League, quest’anno naviga in cattive acque e rischia addirittura di retrocedere.

L’Union Berlino è stata la squadra fanalino di coda nel girone del Napoli, perdendo la sfida con il Braga per il terzo posto, valevole per i playoff di Europa League. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, Bonucci potrebbe tornare a gennaio in Italia, seguito da una delle squadre più importanti del nostro campionato. Sarebbe l’occasione giusta per chiudere la carriera in bellezza, in un club di alto livello, anche perché la sua avventura in Bundesliga non è stata esaltante, almeno fino ad ora.

Leonardo Bonucci pronto a tornare in Serie A

La Roma è in piena emergenza difensiva da diversi turni. La squadra di Mourinho ha dovuto schierare più volte Cristante nella linea difensiva a causa delle assenze e continua ad avere numerose defezioni nel reparto arretrato. La continua emergenza rischia di far perdere il treno alla squadra allenata da José Mourinho, ecco perché il club giallorosso è pronto ad intervenire sul mercato già a gennaio, nonostante le limitazioni dovute al fair play finanziario.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, il principale obiettivo della Roma sarebbe Leonardo Bonucci, attualmente in forza all’Union Berlino, ma autore di una stagione abbastanza deludente. I risultati non arrivano e le prestazioni non sono eccezionali, quindi l’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana potrebbe chiedere di cambiare aria già a gennaio.

La Roma ha bisogno di un difensore perché N’Dicka sarà impegnato in Coppa d’Africa, Smalling sta avendo numerosi problemi fisici e Kumbulla non ha mai convinto fino in fondo l’allenatore portoghese. Gli unici due difensori a disposizione di Mourinho a gennaio potrebbero essere Mancini e Llorente, quindi è assolutamente necessario rinforzare la rosa in quel ruolo. Bonucci potrebbe essere l’acquisto ideale, ma sarà necessario trovare la formula giusta con l’Union Berlino. La Roma, a causa del fair play finanziario, non può spendere soldi, quindi dovrà convincere i tedeschi a cedere Bonucci in prestito gratuito, con un eventuale riscatto fissato a giugno.