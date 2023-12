Bomba Juve, Vlahovic via adesso: 60 milioni

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus già a gennaio: per il bomber serbo, infatti, si stanno muovendo diverse big europee che stanno monitorando la situazione

La Juventus può seriamente dire addio a Dusan Vlahovic. Il classe 2000 non è ritenuto incedibile dalla dirigenza bianconera, che è pronta a valutare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare.

La cessione dell’ex Fiorentina consentirebbe alla ‘vecchia signora’ di avere un tesoretto importante da poter reinvestire, soprattutto per rinforzare la zona centrale del campo. Da inizio stagione, Massimiliano Allegri deve fare i conti con gli uomini contati a centrocampo, ragione per cui la dirigenza sta lavorando per cercare di consegnare al tecnico rinforzi importanti.

Uno dei nomi che fanno gola alla società bianconera è Kalvin Phillips del Manchester City, finito ai margini del progetto targato Pep Guardiola. L’idea della Juventus è quella di prenderlo in prestito per poi discutere il riscatto al termine della stagione, in modo da regalare al mister livornese un calciatore dalla grande caratura europea. Tornando al fronte cessioni, per Dusan Vlahovic si sta muovendo in maniera concreta un top club di Premier League.

Vlahovic può dire addio, la Juventus apre alla cessione: servono 60 milioni

Come detto, Dusan Vlahovic può salutare la Juventus già nella sessione invernale di calciomercato. L’attaccante serbo, complice anche l’avvio complicato di stagione, è infatti ritenuto sacrificabile dalla società.

Sin dalla scorsa estate diversi top club europei si sono mossi per cercare di strapparlo ai bianconeri, che alla fine decisero di tenerlo per rilanciarlo definitivamente. Ora però le cose possono cambiare, tanto che uno dei più grandi club di Premier League è pronto a farsi di nuovo sotto per cercare di portarlo in Inghilterra.

Il club interessato al classe 2000 è l’Arsenal, che è alla ricerca di un nuovo bomber per rinforzare il reparto avanzato. Vlahovic è molto stimato dal tecnico dei Gunners Arteta, che ha chiesto alla società di fare uno sforzo per portarlo a Londra. La Juventus per lasciar partire l’ex viola chiede non meno di 60 milioni di euro, cifra importante ma decisamente alla portata del club inglese.

La sensazione è che alla fine un accordo può essere raggiunto, con Vlahovic intrigato dall’idea di proseguire la propria carriera in Inghilterra. La Juventus ha aperto alla cessione, ora sta ai Gunners fare il passo decisivo: Arteta è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.