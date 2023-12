Juve, affare pazzesco in Serie A: 50 milioni di euro

La Juventus prova un incredibile colpo di mercato già a gennaio ma la richiesta per il cartellino è davvero folle: servono 50 milioni di euro

I bianconeri hanno bisogno di rinforzare la propria rosa se vogliono competere sino in fondo con l’Inter di Inzaghi. Il nome giusto per Allegri milita già in Serie A ma ha un costo molto elevato. Giuntoli prova a serrare la trattativa.

Serve qualcosa in più per restare a contatto con l’Inter. La sedicesima giornata ha raccontato di un divario piuttosto importante tra i nerazzurri e la Juventus, considerando gli esiti delle due trasferte in cui erano impegnate. La squadra di Inzaghi si è sbarazzata senza troppe remore della Lazio di Sarri, mentre i bianconeri hanno dovuto sudare parecchio per portare a casa un punto contro il Genoa. Al netto del rigore non concesso da Massa, La Vecchia Signora non è apparsa nella sua serata migliore a soprattutto in avanti ha fatto fatica a costruire molte occasioni da gol.

L’assenza di Rabiot in mediana è uno dei problemi principali con cui deve convivere Allegri. Il francese è il vero inamovibile della squadra e senza di lui tutto gira meno bene. Considerando le lunghe squalifiche di Pogba e Fagioli e alcune defezioni, diventa impossibile non pensare ad un innesto nel mercato di gennaio. Giuntoli lo sa benissimo e si sta già muovendo per trovare il profilo giusto. In realtà il nome è già chiaro da tempo e milita in Serie A, ma il costo è a dir poco proibitivo.

Juventus, occhi su Koopmeiners: l’Atalanta chiede 50 milioni a gennaio

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Teun Koopmeiners dell’Atalanta, considerato il giocatore perfetto per completare il centrocampo bianconero. Con Locatelli mediano, Rabiot da una parte e l’olandese dall’altra si potrebbe costruire un reparto al top in Italia.

Come detto, però, il problema è la valutazione che viene fatta dell’ex Az Alkmaar da parte della Dea. I Percassi hanno sparato alto, chiedendo non meno di 50 milioni per lasciar partire il loro gioiello a gennaio. Considerando i 15 spesi per portarlo in Serie A due anni e mezzo fa, è chiaro come l’intento sia quello di realizzare una corposa plusvalenza. Sul classe ’98 va sottolineata anche la presenza di diversi club di caratura internazionale, estasiati dalle due doti di finalizzatore, oltre al lavoro di quantità che svolge ogni partita.

La sensazione è che se Giuntoli non riuscirà ad intervenire subito a gennaio, poi la valutazione del ragazzo possa salire ancora di più e diventare valida solo per l’estero. Allegri continua a sperare nel regalo per la lotta Scudetto.

