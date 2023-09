Italia: un veterano lascia la Nazionale, Spalletti decisivo

Ha preso il via il nuovo progetto dell’Italia di Luciano Spalletti che è pronto a rivoluzionare tutto in vista dei prossimi anni con cui si è posto degli obiettivi.

Cambio di rotta importante chiesto dalla FIGC riguardo quello che sono stati gli ultimi risultati di questi anni, potrebbe cambiare tutto in casa Italia con delle nuove svolte in arrivo.

Bisognerà capire chi inserirà nel progetto e chi farà definitivamente fuori l’allenatore che sembra aver preso delle scelte anche importanti riguardo quello che sarà la rosa dei prossimi anni dell’Italia.

Italia: Spalletti cambia ancora

Ci sono dei cambiamenti in atto per la Nazionale di Luciano Spalletti in vista delle prossime settimane. Perché l’intenzione del nuovo commissario tecnico è quella di dare un segnale importante a tutto l’ambiente e al mondo, ma anche di lasciare subito il segno e la sua impronta in questo nuovo progetto con la Nazionale dell’Italia.

Arriveranno presto delle nuove decisioni dopo i primi segnali che sono stati dati dalle prime convocazioni e formazioni di Spalletti da quando è diventato l’allenatore dell’Italia, ora si può iniziare a capire anche che tipo di decisioni prenderà l’allenatore in merito ad un giocatore nello specifico, si tratta di uno dei veterani dello spogliatoio e tra i più anziani nel giro della Nazionale.

La scelta di Spalletti potrebbe determinare quello che sarà l’addio alla Nazionale e all’Italia da parte dello stesso giocatore che non ha vissuto momento facili in questi ultimi mesi con il suo club.

Italia: Bonucci convocato? La decisione di Spalletti

In questo periodo è arrivata una di quelle chiamate con il suo nome escluso dalla lista di Spalletti e che hanno rovinato i piani di Leonardo Bonucci che è stato fatto fuori dalla Juventus e ora rischia anche di essere fatto fuori dal progetto Azzurro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il nuovo commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha già sentito l’ex capitano della Juventus e lo seguirà nella sua nuova avventura all’Union Berlino. Da vedere se arriveranno nuove chiamate o si ritirerà dalla Nazionale.

Calendario Italia: convocazione Bonucci

La prossima sosta delle Nazionali ci sarà il 15 ottobre e sarà un data fondamentale per l’Italia di Spalletti che potrebbe avere delle ultime chance per ottenere la qualificazione ai prossimi Europei 2024. Intanto, proprio per quella data già potrebbe arrivare un segnale importante riguardo una convocazione per Bonucci o una nuova esclusione dalla Nazionale da parte del ct.