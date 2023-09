Europei 2024: calendario Italia, ecco come si qualifica

Saranno settimane decisive le prossime per la Nazionale dell’Italia di Luciano Spalletti che dovrà ottenere il massimo dei punti per qualificarsi agli Europei 2024.

Novità molto interessanti che riguardano la situazione della Nazionale che non sembra essere partita nel migliore dei modi e rischia anche per il futuro in vista di quelli che saranno i prossimi Europei.

La Nazionale rischia per le prossime partite visto quello che può accadere perché ci sono delle novità inerenti a calendario e classifica che si valutano per i prossimi mesi dove ci si gioca tutto.

Calendario Italia: le prossime partite per Spalletti

Nonostante la vittoria degli Europei 2021 c’è il rischio serio che i prossimi Europei 2024 si giochino senza la Nazionale dell’Italia che ha ora una classifica non facile da gestire e il calendario che si complica in vista di quelle che saranno le prossime partite. Dopo il grande caos che si è venuto a creare per la situazione dell’addio di Roberto Mancini che ha presentato le dimissioni, ora si sono scelte altre piste per il futuro con la scelta di Spalletti come nuovo ct.

L’ex allenatore della SSC Napoli ha iniziato in queste settimane in maniera ufficiale e alla prima uscita è arrivato un pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord, la stessa Nazionale che buttò l’Italia fuori dalle qualificazioni per i Mondiali 2022. Non si va oltre il pareggio e ora classifica e calendario bisognerà monitorarle attentamente.

Le prossime partite dell’Italia si giocheranno già in queste ore con la Nazionale che affronterà l’Ucraina e poi avrà il girone di ritorno da fare nelle prossime due pause tra il 15 ottobre e 19 novembre. Mesi decisivi per la Nazionale che si gioca tutto.

Qualificazioni Europei Italia: girone e classifica

Al momento la classifica del girone dell’Italia per le qualificazioni Europei 2024 è la seguente:

Inghilterra 13 punti in 5 partite; Ucraina 7 punti in 4 partite; Italia 4 punti in 3 partite; Macedonia 4 punti in 4 partite; Malta 0 punti in 4 partite.

Si complica la classifica dell’Italia che dovrà affrontare nella prossima partita l’Ucraina per lo scontro diretto al secondo posto, considerando che solo le prime due si qualificano per gli Europei è una partita quasi decisiva.

Italia qualificata a Euro2024: cosa serve

Serviranno 4 punti all’Italia contro l’Ucraina per qualificarsi agli Europei 2024, anche perché a pari punti si contano gli scontri diretti. Servirà poi successivamente fare 3 punti con vittorie contro Malta e Macedonia.