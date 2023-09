Decisione clamorosa per Zlatan Ibrahimovic: un vero e proprio boom. Adesso non ci sono più dubbi per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic si è ritirato al termine dello scorso campionato col Milan. Quello che sembrava un giorno impossibile da arrivare, alla fine è realtà anche per uno come lui. Lo svedese ha passato questi mesi a riflettere su cosa fare nel proprio futuro, lo sta continuando a fare.

Non mancano però i momenti di pausa e relax, come quello passato a Milanello dai suoi ex compagni di squadra un giorno della settimana scorsa tra il derby e la gara col Newcastle.

L’ex attaccante riflette su cosa fare e nel frattempo, come detto, si gode il meritato relax e la famiglia, cosa che negli ultimi venti anni era difficile per uno come lui. Ma si sa, Zlatan è sempre un campione poliedrico, il suo mondo non contempla solo il calcio.

Dalla tv al cinema, nel corso degli anni lo abbiamo visto in più vesti. Compreso in quello di presentatore al Festival di Sanremo! Uno show-man nato, sicuramente non avrà problemi nel trovare una sistemazione per la sua vita post-calcistica. Qualunque cosa scelga di fare, alla fine la decisione spetterà solo a lui.

Boom Ibrahimovic, decisione clamorosa: ora non ci sono più dubbi

Ha del clamoroso la decisione che avrebbe preso lo svedese in questi giorni, in concomitanza con il suo compleanno. Tra le sue tante passioni ci sono anche le auto, in particolare le Ferrari. Il suo garage ne è pieno. Proprio per questo il pensiero che gli è venuto su nei giorni scorsi non lascia adito a dubbi: lo svedese è pronto all’ennesimo acquisto.

In concomitanza con il suo compleanno, il prossimo 3 ottobre, quando lo svedese compirà 42 anni, è probabile che decida di farsi un “regalino”. Ovvero una nuova Ferrari. L’ex calciatore sarebbe pronto ad aggiungere un altro pezzo alla propria collezione. L’idea viene dallo stesso Ibra che qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram mentre si trovata a bordo di una Ferrari Daytona SP3 con la didascalia che recitava “Il mio riflesso”.

In molti hanno pensato ad un regalino in anticipo del compleanno, ma in realtà si tratta di un vecchio acquisto, comprata l’anno scorso di questi tempi. Si tratta di una Ferrari pregiata che solo Maranello può decidere a chi venderla, avendone realizzate solo 599 unità. Staremo a vedere se il suo prossimo acquisto sarà davvero una nuova Ferrari e se coinciderà con il compleanno imminente del campione svedese.