Serie A: attaccante infortunato, prendono il Papu Gomez

Brutte notizie che arrivano dall’infermeria dove in Serie A un calciatore si è infortunato e ora dovrà stare fuori a lungo. Per questo motivo la società sembra aver deciso di investire sul Papu Gomez dagli svincolati.

L’attaccante argentino è ancora senza contratto e per questo motivo avrà la possibilità di firmare con una nuova squadra appena ci sarà l’occasione giusta.

Arrivano notizie interessanti per quello che può essere il futuro del giocatore che è pronto a tornare in Italia ancora una volta per provare a chiudere la carriera con l’attuale club.

Calciomercato Serie A: occasione Papu Gomez dopo l’infortunio

Ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro del giocatore che potrebbe seriamente pensare di ricominciare una nuova avventura. Adesso c’è una società che potrebbe investire su di lui in Italia, perché continuano ad aumentare gli infortuni seri in Serie A. Per questo motivo delle società possono pensare di guardarsi attorno.

E’ capitato all’Inter con il brutto infortunio di Arnautovic e ora anche al Monza con il pesantissimo ko di Caprari. La squadra nerazzurra però ha deciso che non interverrà sul mercato e aspetterà questi 2 mesi per il recupero del proprio giocatore. Diverso il discorso del Monza che perde per tutta la stagione il giocatore e ora può arrivare l’occasione Papu Gomez.

Monza: Caprari stagione finita, c’è il Papu Gomez

Nelle scorse settimane si è espresso il noto dirigente Adriano Galliani riguardo questa possibilità da parte del Monza di investire sul Papu Gomez, ma smentendo le voci riguardo il suo arrivo perché con un reparto al completo in quella zona di campo.

Adesso però le cose potrebbero cambiare dopo il brutto infortunio di Caprari che può avergli fatto concludere la stagione dopo l’infortunio e l’operazione al crociato. Il Monza può quindi cogliere l’occasione Papu Gomez che tornerebbe di corsa in Serie A e per una piazza come quella di Monza. Ancor di più se si considera che sarebbe vicino alla sua vecchia casa a Bergamo.

Calciomercato: il Papu Gomez si ritira

Se il Monza non dovesse provare a chiudere per il Papu Gomez allora per l’argentino resterebbero poche chance per firmare con una nuova squadra interessante in questi prossimi mesi.

Perché il giocatore ha deciso di aspettare una nuova occasione stimolante oppure potrebbe anche pensare al ritiro dal mondo del calcio giocato. Al momento è a Siviglia con la famiglia, dove ha rescisso da poco il contratto con il suo ex club.