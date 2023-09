Juventus: rottura del crociato, subito l’acquisto

Serviranno interventi sul mercato in vista della sessione di gennaio. Perché la società ha perso per un grave infortunio uno dei suoi giocatori migliori e ora c’è bisogno di un nuovo acquisto.

C’entra la Juventus in questa vicenda che può rivelarsi subito determinante in vista delle prossime settimane riguardo il futuro e la carriera del giocatore che è pronto ad approdare ad una nuova società.

C’è stato l’infortunio grave che ora cambia i piani della società che dovrà fare di tutto per provare a rimediare. Bisognerà aspettare la prossima sessione di calciomercato per cercare di chiudere il nuovo acquisto che lo andrebbe a sostituire.

Calciomercato Juventus: rottura del crociato, cambiano i piani

Continuano ad arrivare brutte notizie in tutta Europa, dove diversi calciatori si sono infortunati in maniera seria in questo inizio di stagione dove diverse società ora stanno provando a capire come rimediare in questa situazione. Perché ci sono aggiornamenti davvero importanti che riguardano in particolare una società che rischia grosso in vista dei prossimi mesi quando dovrà fare a meno di tante partite di uno dei suoi migliori giocatori.

Si è infortunato ed è subito parso grave il ko, tanto è vero che ora il giocatore dovrà stare fermo per tantissimi mesi dopo la rottura del legamento crociato. Questo può comportare anche la stagione finita per lui se non dovesse recuperare in tempo. Per questo motivo ora la società vuole provare ad anticiparsi ed investire su un nuovo calciatore in vista dei prossimi mesi, quando riaprirà il mercato di gennaio. Ci sono notizie che riguardano proprio la Juventus su questo tema.

Juventus: Kostic al Tottenham per sostituire Perisic

Rottura del crociato per Perisic e ora il Tottenham punta Kostic della Juventus. Ci sarà il ritorno in patria da parte dell’ex giocatore dell’Inter che ora dovrà pensare a curarsi dopo l’operazione al ginocchio e iniziare la sua fase di recupero che sarà lunga per tanti mesi. Adesso, infatti, la società inglese vuole provare a rimediare a questa pesante assenza per i prossimi mesi.

C’è la sensazione che il Tottenham possa andare a bussare alla porta della Juventus per investire su Kostic per sostituire l’infortunato Perisic. Il giocatore bianconero già in estate è stato ad un passo dall’addio e ora si può chiudere la sua partenza nel giro dei prossimi mesi per fare cassa e sfoltire la rosa.

Juventus: via libera per Kostic al Tottenham

Allegri non lo sta considerando tantissimo nelle sue rotazioni, per questo motivo non ci saranno problemi con la giusta offerta per lasciar partire Kostic in direzione Tottenham. La Juventus sa benissimo che lo stesso giocatore accetterebbe di andare in Premier League e si aspetta il via libera per accontentare tutti. In quella zona il club bianconero resterebbero con Cambiaso e Iling.