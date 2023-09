Inter sul mercato: arriva subito una nuova punta, la situazione

Bruttissime notizie in casa Inter: esce per infortunio nella partita contro l’Empoli e si pensa già ad un sostituto.

Grave infortunio in vista tra le fila dell’Inter: lo stop di natura muscolare dovrebbe tenere lontano il giocatore dal rettangolo di gioco per un lungo periodo di tempo e Marotta comincia già a muoversi sul mercato.

La ricerca di un possibile sostituto di Arnautovic è iniziata. L’attaccante austriaco ha rimediato un infortunio muscolare sul finire della gara di campionato vinta in trasferta per 1-0 contro l’Empoli e le sensazioni non sono per nulla positive. Nel tentativo di stoppare un pallone in corsa, il flessore si è allungato troppo e il centravanti di Inzaghi ha subito avvertito una fitta che gli ha impedito di continuare il suo match e che, adesso, lo terrà fuori probabilmente fino a novembre.

Non si tratta del primo infortunio muscolare dell’ultimo periodo; infatti, già lo scorso anno a Bologna ha saltato diverse partite a causa di problemi fisici ed ora i tifosi nerazzurri sono in apprensione. Per garantire a Inzaghi il numero di giocatori in rosa prefissato a inizio stagione, Marotta potrebbe tornare sul mercato degli svincolati e sopperire alla temporanea mancanza di Arnautovic.

Arnautovic out: recupero e soluzioni per l’Inter

Marko Arnautovic è tornato in nerazzurro dopo 12 anni di assenza e Simone Inzaghi lo ha subito rivestito di un ruolo importante nello scacchiere offensivo della squadra. Si parla di una distrazione muscolare del flessore della coscia sinistra e lo stesso Inzaghi ha confessato che non potrà averlo a disposizione per parecchio tempo.

Una sua probabile lunga assenza andrebbe a creare non pochi problemi nella gestione dei cambi e del turnover, per questo motivo la dirigenza sta prendendo in seria considerazione l’idea di fiondarsi nuovamente sul mercato per trovare un giocatore svincolato pronto a sostituire nell’immediato Arnautovic.

Tra i nomi più papabili ci sono Okaka, Quagliarella e l’ex Lazio Felipe Caicedo, già allenato da Inzaghi nella capitale. Quest’ultimo potrebbe essere il giusto compromesso tra usato sicuro e garanzia di prestazioni e gol, proprio ciò che serve in questo momento all’Inter con l’assenza del suo attaccante.

Inzaghi ha voluto difendere i giocatori a disposizione spiegando come il ruolo di seconda punta potrebbe essere ricoperto tranquillamente anche da Mkhitaryan e il nuovo arrivato Klaassen avendo entrambi giocato in quella posizione per gran parte della loro carriera. Le soluzioni per Inzaghi sono tante, ma qualora la mancanza di un vero centravanti dovesse farsi sentire così tanto, allora sarà inevitabile ritornare sul mercato per acquistare una nuova punta.