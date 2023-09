Buffon, bordata della Seredova: “Tutti allo stadio lo sapevano”

Alena Seredova torna sulla burrascosa fine della sua storia d’amore con Gianluigi Buffon: la frecciata dell’ex showgirl

È stata, diversi anni fa, una delle coppie più glam e iconiche del mondo del calcio e non soltanto per quanto riguarda il pubblico italiano quella tra Gianluigi Buffon e Alena Seredova. L’ex portiere e l’ex modella e showgirl ceca sono stati legati per nove anni, dal 2005 al 2014, sposandosi e avendo due figli.

Una storia d’amore finita poi in malo modo, con la separazione successiva alla relazione nel frattempo intercorsa tra l’ex estremo difensore della Nazionale e la giornalista Ilaria D’Amico. Un brutto colpo per la Seredova, che però è riuscita a ricominciare a propria volta e ha trovato la felicità con l’imprenditore Alessandro Nasi, sposato qualche mese fa.

Le cose sono molto cambiate, adesso Alena è lontana dalle luci dei riflettori e del mondo dello spettacolo, concentrandosi soprattutto sulla propria vita familiare e sulla propria attività di imprenditrice. Ancora molto attiva sui social, però, con un profilo Instagram seguito da quasi 600 mila followers affezionati. Meno appariscente magari rispetto al passato, ma con un fascino, una classe e un’eleganza che sono rimasti immutati e che continuano a colpire al cuore. Alena a 45 anni è ancora bellissima e seducente e raccoglie sempre applausi a scena aperta.

In patria, naturalmente, è ancora considerata una star di prima grandezza. E a una rivista in Repubblica Ceca ha affidato alcune riflessioni sulla propria vita, con anche qualche retroscena sul passato.

Alena Seredova non le manda a dire: nel mirino non solo Buffon ma l’intero mondo del calcio

Inevitabile che per lei ci fosse una domanda relativa alla fine del rapporto con Buffon. Ai microfoni di ‘Harper’s Bazar’, Alena ancora una volta ha riservato frasi piuttosto piccate in merito, coinvolgendo non solo l’ex portiere.

“Andavo allo stadio a tifare per lui, ma tutti sapevano cosa stava succedendo – ha raccontato – Alla fine tutti i cosiddetti amici e conoscenti del mondo del calcio me lo hanno confessato… Ho smesso di frequentarli”. Una dichiarazione che squarcia il velo sull’ipocrisia di certi rapporti. Ma ora, come detto, tutto è cambiato per lei: “Dopo il matrimonio per me e Alessandro non è cambiato molto, vivevamo già insieme da molto tempo. Ma ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate, con gli amici parliamo ancora di quanto il weekend sia stato fantastico”.