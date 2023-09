Primo esonero della stagione: spunta il nome del sostituto

Il calcio italiano è già al centro di possibili cambiamenti che possono accadere nelle prossime ore, all’indomani del weekend calcistico.

Non tutti gli allenatori hanno iniziato bene la stagione e le società stanno già ragionando se sia stato giusto puntare su alcuni profili, nonostante gli obiettivi di grande spessore. Il primo mese di campionato è ormai andato e non si sta andando come inizialmente previsto. Il futuro è tutto da scrivere e le chance sono ormai ridotte all’osso.

Il campionato non sta andando come preventivato e ora la società sta pensando se muoversi subito o se dare un’ultima chance al tecnico.

Esonero immediato: la squadra ha bisogno di una smossa

Il campionato è iniziato solo da poche settimane ma ci sono già dei problemi importanti. Non tutte le rose riescono a dare quanto ci si aspettava e le prime partite hanno dimostrato dei problemi che, se portati avanti nel tempo, rischiano di far fallire tutti gli obiettivi prefissati nel mese di luglio.

La società ha grandi ambizioni, lo ha già promesso ai tifosi, e ora non può permettersi gravi errori. Reiterare certe situazioni di non gioco e mancato divertimento, unite alle mancate vittorie, potrebbe essere deleterio anche per l’ambiente.

Secondo le ultime notizie, potrebbe esserci il primo esonero proprio nelle prossime ore.

Serie B, lo Spezia non ingrana: Alvini verso l’esonero?

Lo Spezia di Massimiliano Alvini non riesce a vincere in Serie B. Dopo quattro partite la squadra ligure è ferma ad un solo punto in classifica, frutto di tre sconfitte e un solo pareggio risalente alla prima giornata contro il Sudtirol. Il tecnico non è riuscito a dare entusiasmo e vitalità ad una squadra candidata a risalire in Serie A e questo preoccupa l’ambiente.

La sconfitta maturata contro il Venezia ha aperto ulteriori lacune che rischiano di cambiare le carte in tavola. Massimiliano Alvini rischia l’esonero dallo Spezia. La prossima partita si giocherà contro la Reggiana e sarà tutt’altro che semplice riuscire a portare a casa tre punti.

La società ha ancora fiducia in Alvini che, però, deve aggiustare subito il tiro ed evitare di continuare su questi ritmi. La quarta sconfitta consecutiva – se dovesse accadere contro la Reggiana – potrebbe presentare un conto salatissimo al mister.

Nicola al posto di Alvini: lo chiedono i tifosi

L’esonero di Alvini dallo Spezia non è impossibile. L’allenatore ex Cremonese non è riuscito ancora a dare un gioco e un’identità alla sua squadra e ha solo l’ultima chance per riuscirci.

I tifosi dello Spezia sui social sono furiosi con il tecnico e hanno chiesto alla società un nome preciso: Davide Nicola. L’ex allenatore della Salernitana è considerato l’uomo perfetto per resuscitare le speranza di promozione in Serie A.