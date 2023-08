Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il trasferimento all’Inter di Samardzic. C’è un terzo agente di mezzo. Intanto spuntano nuove offerte da altri club.

Il trasferimento di Lazar Samardzic all’Inter è appeso a un filo. Il serbo, che nella giornata di domenica ha lasciato Milano, è fuori dai piani dell’Udinese che è a lavoro per cederlo in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore si allenerà a parte e partirà entro la fine del mercato. E’ questa la volontà del club bianconero. Intanto, l’ultimatum dell’Inter è scaduto ieri. Il padre-agente del classe 2002 non ha incontrato più i dirigenti nerazzurri. Su Samardzic c’è un’altra società italiana? Ecco le ultimissime notizie su questa telenovela estiva.

Come rivelato da Il Messaggero Veneto, il padre di Samardzic Mladen vuole ottenere il 50% di quanto l’Inter aveva garantito alla Pimenta ex agente del calciatore. In gioco ci sono circa 800 mila euro da aggiungere, secondo la famiglia, all’ingaggio del centrocampista che porterebbe il calciatore a guadagnare oltre i 2 milioni di euro. Ecco perché la trattativa Inter Samardzic s’è bloccata. Adesso altre società italiane sono pronte ad entrare in scena per prendere il calciatore.

Samardzic Inter, le ultime notizie sull’affare

Nell’affare Samardzic Inter è entrato anche un terzo agente ovvero l’agenzia, con sede a Berlino, TDS Sports di Tolga Dirican. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. La situazione sta diventando sempre più ingarbugliata ed è per questa ragione che la vicenda potrebbe sfuggire di mano alla società nerazzurra che potrebbe decidere di non acquistare più il giocatore.

L’Udinese, in questo scenario, resta a guardare. La società è infastidita dall’atteggiamento della famiglia Samardzic ed è per questo motivo che Gino Pozzo potrebbe decidere di entrare in campo per sbloccare l’impasse mettendo il giocatore di fronte ad una scelta: o l’Inter o la permanenza a Udine per tutta la stagione.

L’obiettivo è convincere lo staff di Samardzic ad accettare l’Inter per favorire anche l’approdo di Fabbian in Friuli. Non è da escludere un’altra pista, che porta il calciatore in un’altra società italiana.

Calciomercato Inter: su Samardzic Juventus e Napoli

A seguire con particolare attenzione la vicenda Samardzic Inter c’è la Juventus così come il Napoli. Vecchio pallino di Giuntoli, il calciatore è considerato un prospetto interessante soprattutto in prospettiva futura. I due club possono entrare nel vivo nei prossimi giorni. Prima servirà anche il via libera dell’Inter che dovrà mollare in maniera definitiva il calciatore. Successivamente i due club potrebbero entrare in scena e presentare all’Udinese una nuova proposta per l’acquisto di Samardzic. Da capire, a quel punto, la decisione della famiglia Pozzo.