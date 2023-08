Calciomercato: colpo Barak in Serie A, giocherà in una big

Antonin Barak sembra essere ormai lontano dalla Fiorentina. Per lui possibile il trasferimento in una big.

Nonostante un finale di stagione da assoluto protagonista, il futuro di Antonin Barak sembra essere lontano dalla Fiorentina. La Viola lo ha escluso dalla lista Conference ufficialmente per un infortunio, ma non è da escludere una scelta anche dal punto di vista del mercato.

In particolare, Barak è finito nel mirino di una big di Serie A e in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe arrivare la fumata bianca. La Fiorentina potrebbe non opporsi a questo trasferimento considerando che il calciatore ormai non rientra più nei piani del club viola.

Mercato: stanno prendendo Barak, ecco con chi firma

Il nome di Barak ormai da tempo circola per una big, ma per il momento la trattativa non è mai entrata realmente nel vivo. Sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire meglio quale soluzione prendere. L’ipotesi principale al momento è sicuramente quella di un addio per consentire al calciatore di provare ad intraprendere una nuova carriera e magari provare a regalarsi delle gioie molto importanti. Naturalmente ora la palla passa anche alla Fiorentina, chiamata a decidere se far andare il proprio calciatore oppure no.

La Lazio sta valutando anche il profilo di Barak in questo calciomercato e non è da escludere un tentativo last minute considerando che stiamo parlando di un profilo assolutamente meno caro rispetto a Guendouzi oppure a Samardzic. Il tutto, però, dipende da una eventuale partenza di Basic. Perché senza di lui difficilmente si arriverà alla fumata bianca.

Barak è stata escluso dalla lista Conference ufficialmente per un infortunio, ma ci sono le voci di una sua possibile partenza e per questo motivo non è da escludere nelle prossime settimane un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione da parte della stessa Lazio.

Ultime Barak: ci pensa la Lazio

La Lazio non molla la pista Barak in questo calciomercato e sono in corso le trattative per cercare di trovare una quadra. Il tutto è legato a Basic. Senza la sua partenza, molto difficile l’arrivo di un nuovo centrocampista. In caso contrario, l’assalto ci sarà e vedremo se Lotito alla fine punterà tutto sul centrocampista della Fiorentina oppure andrà su Guendouzi o Samardzic, altri due giocatori che piacciono da tempo ai biancocelesti.