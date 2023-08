Calciomercato: un altro campione del Mondo in Capitale dopo Dybala e Paredes

Raggiungerebbe Paulo Dybala in Italia e in Capitale, da campione del Mondo con la sua Argentina.

L’annuncio è arrivato dall’estero in base a quella che è la notizia di calciomercato che riguarda il calciatore che nell’ultimo Mondiale ha trionfato in compagnia della Joya con l’Argentina che è finita sul tetto del mondo, in Qatar.

L’esterno argentino, seguito da diversi club di Serie A, è finito nel mirino di una squadra in particolare che nell’ultimo periodo ha sondato il terreno per il gran colpo sulle corsie. Secondo quelli che sono i rumors che arrivano dall’estero, precisamente dalla Spagna, l’affare sarebbe percorribile. Raggiungerebbe a Roma il proprio compagno di Nazionale, Paulo Dybala, così come l’appena arrivato Leandro Paredes.

Calciomercato, colpo in Serie A: in Capitale con Dybala e Paredes

Il calciomercato in Serie A è entrato nel vivo, in Capitale arriverebbe un altro campione del Mondo dopo Dybala e Paredes.

La Serie A, stando a quelle che sono le notizie che arrivano dall’estero, sta vedendo l’arrivo di un nuovo innesto argentino dopo quello già piazzato dalla Roma che ha preso Leandro Paredes, considerata cosa fatta da un paio di giorni, per il club capitolino.

Ma in Capitale, nel club che disputerà la Champions League, si sta valutando un altro colpo dall’Argentina: è quello legato appunto ad Acuna, obiettivo di calciomercato della Lazio che potrebbe scipparlo, a sorpresa, al Siviglia.

Mercato Lazio, colpo Acuna: la notizia dalla Spagna

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il colpo in Serie A sarebbe targato Lazio, di fronte alla possibilità di vedere Acuna in biancoceleste. La Lazio, sulle corsie, continua ad avere problemi. E malgrado il possibile approdo, ormai cosa quasi ufficiale di Pellegrini dalla Juve, a sinistra potrebbe esserci ancora spazio per un nuovo colpo.

Sarebbe fattibile solo attraverso la disponibilità da parte del Siviglia di cederlo in prestito, con opzione di riscatto eventuale. Acuna, inoltre, piaceva molto anche alla Juventus, che sembra essersi tagliata fuori dalla corsa all’Argentino. Stesso campione del Mondo che dunque sbarcherebbe in Capitale di fronte alla possibilità di giocare titolare in Italia, perché al Siviglia non ci sarebbe più spazio con Monchi sempre più propenso alla rivoluzione al club andaluso.

Ultime Lazio, via Marusic? I dettagli sul colpo Acuna

Chiaro è che con l’arrivo di Acuna alla Lazio, ci sarebbe da sistemare Marusic, che piace ad alcuni club in giro per l’Europa. Con l’arrivo di Luca Pellegrini, che farebbe così da riserva ad Acuna, la Lazio risolverebbe i suoi problemi per la corsia mancina, affidandosi a destra al duo composto da Hysaj e Lazzari.