Serena Garitta straripante: il costume non la contiene

La ex gieffina Serena Garitta in forma più che mai. Nelle ultime foto pubblicate sui social ha messo in mostra il suo fisico davvero invidiabile.

L’estate è giunta da giorni al suo culmine. Tempo di ferie e di vacanze per milioni di italiani, soprattutto nella intensa ed afosa settimana di Ferragosto. Anche per i vip vale la stessa cosa, infatti non è raro vedere sui social immagini di momenti vacanzieri in mete più o meno esotiche.

Tra le ultime a mostrarsi in queste pose di pieno relax c’è anche Serena Garitta. In molti ricorderanno l’esuberante ed ironica ragazza genovese, che si è contraddistinta per aver vinto nel lontano 2004 la quarta edizione del Grande Fratello. Una rampa di lancio molto importante e ricca di visibilità.

Serena si è contraddistinta come personaggio televisivo di successo, facendo l’inviata per molti programmi e conducendo qualche show comico, visto il suo carattere solare e simpatico. Ciò non toglie che l’ex gieffina sia anche una donna assolutamente desiderabile. Non a caso le immagini che spesso pubblica su Instagram sono tutte degne di nota.

Lato A straripante e fisico da urlo: Serena Garitta fa impazzire tutti dall’Africa

Serena Garitta, che su Instagram è seguita da ben 347 mila follower, in questi giorni è in vacanza nella splendida ed esotica spiaggia di Malindi, ovvero sulla costa del Kenya. Un paesaggio tropicale e da sogno che il personaggio televisivo ha voluto immortalare e postare sui social.

In una delle foto postate, Serena ha lasciato tutti i fan senza fiato. La conduttrice di Genova è apparsa in costume sfoggiando un fisico davvero attraente, in particolare un decolté davvero spaziale e naturale, oltre ad un corpo che non ha nulla da invidiare a quello di ragazze ben più giovani di lei.

Chi segue la Garitta sui social avrà sicuramente goduto della visione di tante immagini della donna in bikini o con outfit davvero intriganti. Fortunato il suo storico compagno Nicolò Ancona, con cui nel 2016 ha avuto il suo primogenito Renzo. Una mamma in grande spolvero che come detto fa invidia a tante colleghe per forma e spirito.

I più abili di memoria ricorderanno l’edizione 2004 del Grande Fratello, vinta proprio da Serena Garitta. Un’annata davvero ricca di personaggi rimasti nell’immaginario collettivo, anche grazie alle parodie fatte dalla Gialappa’s Band. Come per esempio Patrick Ray Pugliese, l’attore nato a Teheran, oppure la coppia formata da Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli, ancora oggi legatissimi.