Union Berlino, avversario Napoli: come e perché la 2a squadra è in Champions

Svelati i sorteggi di Champions League, il Napoli è finito nel girone C insieme a Real Madrid, Braga ed Union Berlino. Ecco tutti i dettagli sulla squadra tedesca.

Qualificata alla fase a gironi di Champions League, in virtù del quarto posto conquistato la scorsa stagione in Bundesliga, l’Union Berlino sarà protagonista per la prima volta allo stadio Maradona. Non si registrano, infatti, precedenti tra i tedeschi e il club campione d’Italia in carica. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’Union Berlino che ha da poco chiuso per l’arrivo del difensore della Juventus Bonucci.

L’Union Berlino è stata la quarta squadra sorteggiata, per completare il girone C del Napoli che comprende oltre agli azzurri e ai tedeschi anche gli spagnoli del Real Madrid e i portoghesi del Braga. Sorpresa assoluta dell’ultima Bundesliga, la squadra allenata da Urs Fischer è una mina vagante.

Union Berlino, storia, formazione, tutto ciò c’è da sapere sulla prossima avversaria del Napoli in Champions League

Nota alle cronache come “squadra della dissidenza”, l’Union Berlino fino al 1991 ha fatto parte del campionato della Germania Est ovvero la parte orientale della capitale tedesca. Ai tempi c’era una rivalità forte soprattutto con la Dinamo Berlino. Nel tempo c’è stata l’evoluzione a seguito della caduta del muro, ma solo in epoca recente ha trovato una certa stabilità dal punto di vista finanziario. A partire dalla stagione 2005-2006 ha iniziato un percorso virtuoso che ha portato lo scorso anno l’Union Berlino a qualificarsi per la prima volta nella storia alla Uefa Champions League e ad essere sorteggiata nel girone del Napoli.

La passata stagione l’Union ha raggiunto in campionato il quarto posto mentre in Europa League s’è fermata agli ottavi dopo il secondo posto ottenuto nella fase a gironi, proprio davanti al Braga che ritroverà nel girone C di Champions League con Napoli e Real Madrid.

Come gioca l’Union Berlino? Pregi e difetti della squadra tedesca che è strutturata con il suo 3-5-2. Squadra ostica, non facile da affrontare. La novità sostanziale è arrivata da questo mercato 2023 che ha portato giocatori di grande talento come gli “italiani” Gosens e Bonucci. Senza dimenticare, poi, Kevin Volland dal Monaco, Tousart (seguito anche dal Napoli e pupillo di Garcia) e Diogo Leite.

Union Berlino per la prima volta in Champions League, il Napoli sulla sua strada

Per Bonucci e Gosens subito la possibilità di tornare in Italia, da avversari, e affrontare i campioni in carica del Napoli. Un tifoseria appassionata quella dell’Union Berlino che sicuramente non farà mancare il suo supporto nelle gare casalinghe del club.