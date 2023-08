Calciomercato Inter: è fatta per Balogun, 45MLN all’Arsenal

Il calciomercato dell’Inter si sta delineando sempre di più in questi ultimi giorni di sessione estiva, dove la società milanese sta piazzando colpi su colpi last minute per rinforzare la propria rosa.

Il club nerazzurro vuole provare a migliorarsi sempre di più per ottenere il massimo dalla prossima stagione in termini di risultati. Perché giocherà ancora una volta 4 competizioni per provare a vincere sempre l’Inter.

Ora arrivano dei nuovi aggiornamenti che riguardano il mercato dei nerazzurri e il possibile colpo Balogun, giovane talento dell’Arsenal che però i Gunners hanno messo sul mercato dopo una grande stagione in Ligue 1 con il Reims.

Calciomercato: Balogun sta per firmare

Dopo aver messo a segno a 21 anni in Ligue 1 con il Reims 21 gol è subito diventato oggetto di desiderio di tanti club in giro per l’Europa. Perché il talento statunitense Balogun piace a mezza Europa e anche in Serie A molto, dove su tutti ci ha provato l’Inter a chiudere il suo trasferimento per l’addio di due bomber. Intanto, i nerazzurri hanno stravolto completamente il reparto offensivo perché hanno lasciato andare Lukaku, Dzeko e Correa, per far tornare in rosa Arnautovic, Sanchez e preso il giovane Marcus Thuram.

Non tutti convinti delle mosse del club milanese che per diverse settimane ha trattato in maniera decisa e concreta il giovane bomber Balogun che è stato messo subito nel mirino anche di altri club. Ci sono state offerte ufficiali da parte del club italiano ma senza mai riuscire realmente a chiudere il colpo. Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che è pronto ad una nuova sfida, ma non sarà con l’Inter.

Anche se Balogun puntava forte ad approdare in Italia e con i nerazzurri, alla fine è accaduto che un altro club è riuscito ad alzare l’asticella e a raggiungere le richieste economiche dell’Arsenal per prendere il giocatore che quindi non vestirà la maglia dell’Inter.

Calciomercato Inter: Balogun va al Monaco

Balogun è ad un passo dal Monaco: affare da circa 45 milioni di euro, il giovane attaccante era ricercato dall’Inter che ha poi cambiato i piani viste le richieste economiche. I nerazzurri stessi hanno fatto altro tipo di considerazione e scelto giocatori che hanno portato a meno spese.

Perché la situazione economica dell’Inter resta sempre precaria e per questo motivo non si è arrivati a fare un investimento veramente grosso per Balogun. Il giovane attaccante su cui punta l’Inter è già arrivato e si chiama Thuram, per lui ci sarà tempo per crescere.

Balogun Monaco: ufficialità in arrivo

Balogun ora non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura con il Monaco e l’ufficialità arriverà nelle prossime ore.