Scoppia il caso Vlahovic: addio subito e destinazione in Serie A

Dusan Vlahovic diventa un vero e proprio caso e ne parlano apertamente da uno dei principali quotidiani sportivi in Italia.

Il serbo non fa più al caso della Juventus, tant’è che clamorosamente e con pochi allenamenti a carico, Kolo Muani potrebbe prendere immediatamente il suo posto al Diego Armando Maradona per giocare titolare quella che è una sentitissima sfida da quelle parti, dovendo già mostrare a Vlahovic ciò che, fino a questo momento, il serbo non è riuscito a mettere in pratica.

Una panchina per Dusan, senza rinnovo, accendendo ancora di più i riflettori su quello che in casa Juve diventa un vero e proprio caso. L’addio potrebbe consumarsi nell’immediato perché occhio: senza rinnovo, Vlahovic, è un’occasione per tutti. Un’occasione anche per le rivali in Italia che potrebbero, a “poco prezzo”, assicurarsi uno degli attaccanti pronti a cambiare vita, per dimostrare lontano dalla Juventus di che pasta è davvero fatto.

Caso Vlahovic, senza rinnovo è addio: può salutare già a gennaio

Può salutare già nel calciomercato di gennaio, Dusan Vlahovic, centravanti che alla Juve rischia di non avere più spazio.

L’arrivo di Kolo Muani rischia di tagliarlo fuori nell’immediato, non vedendo nel francese una soluzione con il serbo, bensì una scelta fatta dalla Juventus con Thiago Motta per metterlo al centro dell’attacco.

E a quel punto, senza Vlahovic, sarà caccia alla soluzione che può essere sì trovata nel nome di Zirkzee o di Lucca, ma la Juve si muoverà per il grande bomber soltanto in un “grandissimo nome”. E potrebbe farlo soltanto a fine stagione.

Vlahovic via, diventa un caso alla Juve: la soluzione immediata

Quello che rischia di diventare, a sorpresa e pure per le rivali in Serie A, il grande nome per l’attacco, è Dusan Vlahovic. Il serbo cerca continuità e condizione migliore che, con Allegri o con Thiago Motta, non cambia di molto la sua situazione. Tant’è che, come spiegano da Il Corriere dello Sport, adesso Vlahovic è un vero e proprio caso. Un caso che la Juve, a prescindere da come andrà, vorrà risolvere.

Dove giocherà Vlahovic? C’è una soluzione in Serie A

Con un rinnovo che non scatta e una scadenza fissata al 30 giugno 2026, il valore economico di Dusan Vlahovic si abbassa a tal punto da risultare possibile l’arrivo in una rivale in Serie A. Occhio alla posizione del Milan che, nella prossima stagione – oppure già nell’immediato, chissà – può cercare di convincere la Juventus a cedere Vlahovic, per una cifra intorno ai 40 o 50 milioni di euro. Cifre che sono nettamente inferiori ai soldi spesi quando la Juve lo prelevò dalla Fiorentina, ma che potrebbero essere le uniche “richiedibili” dai bianconeri per quanto poco di buono ha fatto Dusan in bianconero nei suoi anni alla Juve. Così come accadde con Chiesa, svalutato enormemente a causa del suo mancato rinnovo, la Juve non vuole vivere una situazione simile. Pertanto occhio a ciò che rischia di accadere già per gennaio.