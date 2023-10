Antonio Conte torna in panchina: ha accettato

Situazione particolare questa che riguarda il futuro di un club storico in Europa che può cambiare allenatore da un momento all’altro. E’ già stato scelto Antonio Conte come sostituto.

Cambiamenti in arrivo per la squadra che può ricevere presto la notizia di un cambio di guida tecnica. La società non ha più intenzione di perdere mesi di lavoro e creare nuovi problemi economici che possano incidere sul futuro.

Le prossime settimane saranno decisive per capire che tipo di rapporto verrà portato avanti dal club e la società pronti ad una nuova sfida. Le strade potrebbero separarsi anche in modo consensuale.

Calciomercato: Antonio Conte torna in panchina

Ci sono le ultime notizie che riguardano il futuro di un club che potrebbe da un momento all’altro decidere di fare una rivoluzione veramente importante in vista del proseguo della stagione e già svoltare in panchina. Antonio Conte è il nome scelto per la panchina. Bisognerà prima di tutto capire che tipo di situazione verrà portata avanti dalla società che ha intenzione di raggiungere degli obiettivi prefissati ad inizio stagione che al momento non sembrano essere in linea con i risultati conquistati da squadra e allenatore.

Per questo motivo si valuta seriamente il cambio di guida tecnica con un esonero nuovo che può arrivare dopo tanti altri già ufficializzati in Europa. Anche in Italia si sono iniziate a muovere le acque e potrebbe continuare su questo trend vista la continua altalena di risultati che ci sono stati in queste prime settimane di stagione. C’è ora una squadra che avrebbe avviato anche i primi contatti con Antonio Conte.

Roma: esonero Mourinho, scelto Conte

La Roma non è felice di ciò che sta facendo Mourinho al suo terzo anno con una posizione di classifica in Serie A inaspettata e già diversi risultati negativi. Per questo motivo ora la proprietà con i Friedkin avrebbero deciso di puntare su Antonio Conte come prossimo allenatore della Roma.

Se dovessero essere confermate queste indiscrezioni allora potrebbe presto cambiare tutto. Solo un esonero di Mourinho potrebbe portare alla scelta di Conte per la Roma con il tecnico italiano che è fermo da diversi mesi in cerca dell’occasione giusta.

Antonio Conte alla Roma: la scelta

Pare che Antonio Conte abbia già dato via libera alla Roma per una possibile conferma in panchina. Adesso sembra tutto chiaro, con l’allenatore italiano Antonio Conte che non chiude la porta a una possibilità Roma. Anzi, sarebbe la prima scelta in Italia al momento. Da capire se possa arrivare in questa stagione in corso o direttamente il prossimo anno.